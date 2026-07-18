Bisconte. Smottamento in via Polveriera

Il consigliere Cacciotto chiede interventi

A Bisconte, via Polveriera, in prossimità dell’ex autorimessa delle Poste Italiane, insiste sul margine della strada uno smottamento.

I residenti raccontano che ieri, dall’appezzamento di terreno posto proprio in prossimità dello stabile postale, si è riversata una copiosa quantità di acqua che ha non solo “investito” un esercizio commerciale ma ha creato lo smottamento.

La vicenda non è assolutamente nuova. Il 26 febbraio dello scorso anno si era verificato un grave smottamento che per fortuna non ha avuto conseguenze sulle persone.

Alessandro Cacciotto, consigliere della III Municipalità, chiede alla giunta Basile, al Dipartimento comunale Servizi Tecnici e ad Amam “di predisporre le verifiche e gli interventi necessari al fine di garantire l’ incolumità collettiva”.