Al Teatro Antico “West Side Story”. Il maestro Piparo: “Torno a Taormina con nostalgia”

Il regista insieme al sindaco De Luca e l'assessore Sferra ha presentato lo spettacolo in programma il 19 e 20 settembre

MESSINA – Il Salone degli Specchi del palazzo della Città Metropolitana ha ospitato l’annuncio delle due date, in esclusiva siciliana, del musical-kolossal “West Side Story” diretto e adattato dal regista e produttore Massimo Romeo Piparo, già direttore artistico del Teatro Sistina di Roma. Lo spettacolo approderà al Teatro Antico di Taormina nelle serate di venerdì 19 e sabato 20 settembre, nell’ambito della programmazione culturale del Comune di Taormina, in collaborazione con l’Assessorato agli spettacoli del comune e la neonata Fondazione Taormina, al tavolo dei relatori la presidente Valeria Brancato.

All’incontro con la stampa ⁠Massimo Romeo Piparo ha dichiarato: “30 anni fa iniziai la mia carriera nel musical proprio a Taormina, da lì è stata una cavalcata senza sosta che mi ha portato a dirigere il Sistina di Roma e dunque torno a Taormina con una punta di nostalgia. ‘West side story’ ha un allestimento verticale, a Taormina proveremo a farlo in orizzontale per non coprire il monumento e incastrarlo nello spettacolo. Sarà in lingua italiana, cantato dal vivo, con il testo adattato da me. È la storia di due bande rivali si contendono un campo da basket negli anni ‘50 a New York. Trovo molti argomenti attuali come il rifiuto dello straniero”.

Gli interventi politici

Cateno De Luca, sindaco di Taormina, ha voluto elogiare il lavoro che ha portato il Teatro Antico ad ospitare più spettacoli estivi: “Mi sono venuti i brividi a guardare pochi secondi della presentazione e sarò presente allo spettacolo. L’azione su Taormina è stata di apertura, siamo usciti da certi salotti e club per arrivare ad avere cinque serate al mese a Taormina, è stata fatta addirittura una legge regionale. Non possiamo permetterci che le nostre eccellenze partano da qui e non possano tornare, abbiamo oggi la possibilità di fare queste serate e fare scelte di natura diversa. Il ritorno di Piparo, al di là della bellezza dello stpattacolo, rappresenta un simbolo. Ringrazio anche la neonata Fondazione Taormina che si sta incardinando in questo tipo di visione”.

⁠Jonathan Sferra, Assessore Turismo e Spettacoli del Comune di Taormina, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di ospitare questo evento voluto fortemente nel nostro cartellone. Il Teatro Greco è uno strumento importantissimo per noi e deve diventare elemento di stagionalizzazione, gli spettacoli quest’anno andranno da aprile a ottobre, e puntiamo a delle stagioni artistiche da vivere tutto l’anno. ‘West side story’ attira sia pubblico italiano che straniero e siamo sicuri ne beneficerà tutto il comprensorio”.

