Al via i Campionati Nazionali, sei i nuotatori messinesi impegnati - Tempostretto

Si tratta di Martina Zaccone, Sofia Perdichizzi e Giorgia Di Mario della Swimblu Milazzo, Antonio Bavastrelli e Giorgia Iaria dell'UniMe e Gianmarco Grifò per la Power Team

ROMA – Il Centro Federale di Pietralata ospiterà gli Juniores e Cadetti provenienti da tutta Italia che nella stagione hanno ottenuto il crono limite in vasca da 50 metri. La competizione prenderà il via giovedì 28 luglio e terminerà lunedì 1 agosto.

Continuano ad esserci certezze nel nuoto messinese che porta un manipolo di atleti a misurarsi con altri sulla penisola tra conferme e nuove leve. Presenti Giorgia Iaria e Antonio Bavastrelli per l’Ssd UniMe e Gianmarco Grifò per la Power Team Messina. A loro si aggiungono anche tre nuotatrici della Swimblu Milazzo: Giorgia Di Mario, Sofia Perdichizzi e Martina Zaccone.

UniMe e la partnership con Pianeta Sport di Reggio Calabria

Il gruppo natatorio dell’UniMe, guidato dal direttore tecnico Diego Santoro, può contare sugli ottimi risultati dei due nuotatori Bavastrelli e Iaria, che gareggeranno Antonio nei 200 farfalla e 1500 stile e Giorgia nei 100 e 200 farfalla.

Non si tratta della prima volta agli “Italiani” per i due atleti universitari che già nella scorsa stagione e durante l’anno hanno partecipato alla kermesse iridata e ad altri appuntamenti nazionali, ma la partecipazione del prossimo weekend testimonia quanto la programmazione della Ssd UniMe si stia attestando su alti livelli di qualità, comportando non solo la partecipazione alle competizioni nazionali ma, più in generale, un’ottima crescita da parte di tutto il settore.

Frutto, questo, di una programmazione dettagliata e lungimirante, che pone al centro l’attenzione per il lavoro ed anche l’utilizzo della Cittadella Sportiva Universitaria come base di allenamento: impianto sportivo all’avanguardia e punto di riferimento per sviluppare progetti di alta qualità. Tra questi progetti si annovera, inoltre, anche quello di partnership con la Pianeta Sport (foto in evidenza degli atleti delle due società), società natatoria di Reggio Calabria nella quale Diego Santoro ricopre anche il ruolo di direttore tecnico. Una sinergia per le quale sono state poste le basi in questa seconda parte di stagione e che si potrebbe concretizzare con un progetto molto più ampio, per il quale si sta lavorando con attenzione, già all’inizio della prossima stagione agonistica.

Swimblu Milazzo e Power Team Messina

Alla kermesse iridata si aggiungono anche Martina Zaccone, qualificata nei 50 stile, Sofia Perdichizzi, qualificata nei 200 stile, e Giorgia Di Mario che ha ottenuto la qualificazione per disputare i 1500 stile libero. Tutte e tre compereranno nella categoria Juniores.

La prima da sinistra (Martina Zaccone) e la terza (Sofia Perdichizzi) andranno ai Campionati Nazionali

L’unico Cadetto invece è Gianmarco Grifò della Power Team Messina che è anche l’atleta che ha ottenuto più pass nazionali. Il powertino infatti competerà nella farfalla su tutte e tre le distanze: 50, 100 e 200 metri a cui si è qualificato con 15°, 8° e 10° crono.