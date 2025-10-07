Al via il progetto “Fertility”: pubblicato l’avviso per 530 Borse d’Inclusione Sociale

Da martedì 7 ottobre, attiva la piattaforma online per presentare le candidature

L’Amministrazione Comunale e l’Azienda Speciale Messina Social City annunciano l’avvio della prima fase del progetto Fertility con la pubblicazione dell’avviso pubblico per l’attivazione delle Borse d’Inclusione Sociale.

L’iniziativa si inserisce nella visione politico-amministrativa avviata nel 2018 con l’allora sindaco Cateno De Luca e oggi portata avanti con determinazione dal sindaco Federico Basile, orientata a costruire un welfare di comunità che va oltre la rigenerazione degli spazi urbani, ponendo al centro le persone e i loro percorsi di autodeterminazione, inclusione sociale e crescita collettiva.

Le Borse d’Inclusione Sociale, con una dotazione complessiva di 530 opportunità, rappresentano una risposta concreta ai bisogni di chi vive situazioni di disagio e si configurano non solo come un sostegno economico, ma come un percorso di attivazione personale e comunitaria. Formazione, orientamento, inserimento in enti pubblici, privati e del terzo settore, le borse d’inclusione sociale diventano quindi strumenti concreti per trasformare fragilità in risorsa, restituendo dignità, competenze e protagonismo.

L’impatto di questa misura va ben oltre il beneficio individuale. Ogni borsa diventa parte di un processo generativo di rigenerazione sociale che rafforza i legami di solidarietà, riduce le disuguaglianze e promuove una comunità che cresce insieme. È un investimento sul futuro della città, che mira a ridurre l’emarginazione, a costruire reti di supporto e a facilitare l’ingresso o il reinserimento nel tessuto produttivo ed educativo.

La scelta di avviare questa azione all’interno del progetto Fertility è strategica: alle borse seguirà infatti l’apertura del Social Innovation Lab, una struttura permanente che offrirà spazi, strumenti e servizi per consolidare l’impatto delle misure inclusive e stimolare nuove economie sociali. Inclusione e innovazione diventano così due leve interconnesse, capaci di generare cambiamenti strutturali nel lungo periodo.

Questa misura è la testimonianza concreta della volontà dell’Amministrazione Comunale e della Messina Social City di costruire un modello di welfare innovativo, inclusivo e partecipativo, dove nessuno viene lasciato indietro e dove la fragilità diventa motore di rinnovamento per l’intera città.

La piattaforma al link per la presentazione delle candidature sarà attiva dalle ore 12 di martedì 7 ottobre 2025 e fino alle ore 18 del 22 ottobre 2025.

Per informazioni e supporto, gli uffici della Messina Social City saranno disponibili dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e il martedì e giovedì anche dalle 15 alle 17, al PalaCultura, quarto piano, stanza 6.

Con questo avviso prende avvio un percorso che unisce attenzione alle persone, innovazione sociale e sviluppo territoriale, con l’obiettivo di restituire a Messina non solo strumenti di sostegno, ma nuove prospettive di comunità.