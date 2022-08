Al via il XXV palio cittadino di Furci, i colori delle Contrade illuminano piazza S. Cuore - Tempostretto

Tourbillon di giochi che si succederanno fino a venerdì 12

FURCI – Riprende in grande stile, dopo gli anni di pausa forzata dovuti alla pandemia, la tradizione del Palio Cittadino di Furci Siculo. Nell’anno in cui se ne festeggia la XXV edizione, l’organizzazione, sempre curata dalla Pro loco, ha voluto inserire delle novità, come il padel misto o lo “scecco nel pagliaio”, non dimenticando però i giochi che da sempre infiammano gli animi dei partecipanti come il tiro alla fune, l’abbuffata, la corsa nei sacchi e il gioco del fazzoletto. La serata inaugurale, svoltasi nella centralissima Piazza Sacro Cuore, con la partecipazione delle quattro contrade (Palazzo Bianco, Palazzo Nero, Centro, Via Cesare Battisti e frazioni), ha dato il via al tourbillon di giochi che si succederanno fino a venerdì 12 quando, con la caccia al tesoro, si concluderà il Palio di Furci incoronando la Contrada vincitrice.