 Al via le demolizioni in via Taormina: domani le ruspe entrano in azione

Al via le demolizioni in via Taormina: domani le ruspe entrano in azione

Redazione

Al via le demolizioni in via Taormina: domani le ruspe entrano in azione

mercoledì 15 Ottobre 2025 - 10:30

Giù le baracche incendiate nello scorso marzo

Dalla firma della consegna dei lavori alla fase operativa: dopo il passaggio burocratico di lunedì, le ruspe inizieranno domani alle 9 i lavori di demolizione delle baracche di via Taormina, quelle rimaste danneggiate dall’incendio dello scorso 23 marzo.

Poi via Quinto Ennio

Il piano di abbattimento delle baracche prosegue con un calendario fitto. Subito dopo il 20 ottobre, sono in programma i lavori in via Quinto Ennio, dove si è da poco concluso il trasferimento in nuove case delle 32 famiglie che vi abitavano. In quest’area, l’intervento prevede la demolizione di circa 90 baracche, incluse altre disabitate.

Dal 23 ottobre, le ruspe si sposteranno anche nel rione Ariella, parallelamente alla conclusione della prima fase di demolizioni nel largo Diogene.

Infine, dal 27 di questo mese prenderanno il via i cantieri di riqualificazione in via delle Mura e la demolizione dell’ultima baracca rimasta in quell’area. A conclusione di tutte queste attività, le ruspe avranno rimosso complessivamente circa 150 baracche.

Un commento

  1. Giuseppe Focaccia 15 Ottobre 2025 11:00

    Fatto salvo l’encomiabile lavoro di queste ultime amministrazioni che hanno dato un impulso alla fase di sbaraccamento , resta il fatto che una cittá che vuole e deve programmare il suo futuro ha, come zavorra, questa condizione di degrado prima ancora che urbanistica, sociale. Da sottolineare che gran parte dei soggetti trasferiti in nuove unità abitative, forse per tradizione acquisita, stanno omettendo i pagamenti dovuti per fitti anche di importo bassi creando non poche difficoltà agli amministratori di condominio .

    0
    0
    Rispondi

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Ricomincia la Scuoletta: gli ospiti di Casa Serena tornano sui banchi VIDEO
Il Racing City Group lancia la festa per i 125 anni del Messina
Sud Innovation Summit 2025: dove l’Università incontra i talenti. Ricerca, impresa e futuro
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED