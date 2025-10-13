 Oggi la consegna dei lavori per la demolizione delle baracche incendiate di via Taormina

Oggi la consegna dei lavori per la demolizione delle baracche incendiate di via Taormina

Redazione

Oggi la consegna dei lavori per la demolizione delle baracche incendiate di via Taormina

lunedì 13 Ottobre 2025 - 07:00

Dalla prossima settimana, invece, ruspe in azione in via Quinto Ennio

MESSINA – Ottobre sarà un mese proficuo per il risanamento. Oggi è in programma la consegna dei lavori per la demolizione di baracche via Taormina incendiate lo scorso 23 marzo.

Dopo il 20 ottobre ruspe finalmente in azione anche in via Quinto Ennio, dove si è concluso il trasferimento in nuove case delle 32 famiglie che abitavano lì. In questo caso, è prevista la demolizione di circa 90 baracche, comprese altre disabitate.

Dal 23 ottobre ruspe anche nel rione Ariella, mentre sta per concludersi la prima fase di demolizioni nel largo Diogene. Dal 27 di questo mese al via i cantieri di riqualificazione in via delle Mura e di demolizione dell’ultima baracca rimasta. A conclusione di tutte le attività, le ruspe avranno rimosso circa 150 baracche.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Dall’Archivio di Stato alla Biblioteca regionale, Messina e la cultura abbandonata
Ricomincia la Scuoletta: gli ospiti di Casa Serena tornano sui banchi VIDEO
Martina Rando, una giovane poliziotta con Messina nel cuore FOTO
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED