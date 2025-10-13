Oggi la consegna dei lavori per la demolizione delle baracche incendiate di via Taormina

Dalla prossima settimana, invece, ruspe in azione in via Quinto Ennio

MESSINA – Ottobre sarà un mese proficuo per il risanamento. Oggi è in programma la consegna dei lavori per la demolizione di baracche via Taormina incendiate lo scorso 23 marzo.

Dopo il 20 ottobre ruspe finalmente in azione anche in via Quinto Ennio, dove si è concluso il trasferimento in nuove case delle 32 famiglie che abitavano lì. In questo caso, è prevista la demolizione di circa 90 baracche, comprese altre disabitate.

Dal 23 ottobre ruspe anche nel rione Ariella, mentre sta per concludersi la prima fase di demolizioni nel largo Diogene. Dal 27 di questo mese al via i cantieri di riqualificazione in via delle Mura e di demolizione dell’ultima baracca rimasta. A conclusione di tutte le attività, le ruspe avranno rimosso circa 150 baracche.