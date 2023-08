Alberi sulla circonvallazione. Caminiti: "Sostituiremo tutti quelli pericolosi" - Tempostretto

La pavimentazione stradale drenante può essere rimossa e ricollocata quando c'è necessità di lavori

“Qualche settimana fa sono terminati gli interventi di rifacimento della pavimentazione e delle sedi di piantumazione dei pini sul Viale Regina Margherita nel tratto verso Nord successivo all’incrocio con via Torrente Trapani”. La segnalazione di un nostro lettore.

“Oggi ho potuto notare che gli stessi pini sono stati sottoposti alle prove di tensione che potrebbero indurre gli esperti a decidere l’abbattimento di qualche alberatura troppo ammalorata e pericolosa. Da ignorante uomo della strada ho pensato che un eventuale abbattimento e la conseguenziale estirpazione delle radici provocherà danni ai lavori recentemente eseguiti con soldi pubblici. Perché i due interventi non potevano essere invertiti?”.

“Indagini sui pini, poi il progetto di sostituzione”

La risposta affidata all’assessore Francesco Caminiti. “Gli interventi di messa in sicurezza del manto stradale (non afferenti alla mia delega) so che erano previsti da tempo e non più rinviabili. Includono la posa in opera di un tipo di pavimentazione drenante che può essere rimossa e ricollocata quando viene riscontrata la necessità di eseguire lavori, in particolare per la realizzazione di reti e sottoservizi. Per quanto riguarda le prove di trazione, qualora dovessero dare segnali di pericolo in questo momento verrebbero tagliati alla base. Gli interventi di completa sostituzione dei pini, con la rimozione dell’intero apparato radicale devono essere programmati, finanziati e poi realizzati. È nostra intenzione realizzare questo intervento in un arco temporale di tre o quattro anni. La progettazione è successiva alla consegna del report delle indagini eseguite su tutti i pini”.