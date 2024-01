Alcara Li Fusi, domani l’addio a Paolo Zaiti

Lutto cittadino per i funerali del 21enne morto nell'incidente stradale. Il punto sulle indagini

Lutto cittadino ad Alcara Li Fusi domani per l’addio a Paolo Zaiti, il ventunenne vittima dell‘incidente avvenuto in campagna, all’alba di giovedì scorso. I funerali saranno celebrati alle 15.30 nella chiesa madre del centro e il sindaco Ettore Dottore ha proclamato la serrata per tutta la giornata.

Com’è morto Paolo

Il corpo del giovane è stato restituito alla famiglia dopo l’autopsia, effettuata all’ospedale Papardo di Messina dal dottore Antonio Andò. Il medico legale, incaricato dalla Procura di Patti, ha chiarito che al ragazzo è stato letale l’incidente. Paolo si è rotto l’osso del collo mentre la jeep precipitava nella scarpata e impattava sul terrazzamento ad ulivi sotto la strada.

Gli altri esami

Il dossier medico non è ancora completo: saranno infatti effettuati gli esami tossicologici per capire in che stato il giovane si era messo alla guida della jeep con a bordo altri tre amici, solo lievemente feriti: uno ha una spalla lussata, gli altri solo lievi escoriazioni. Anche loro vogliono stare accanto al papà e la mamma di Paolo, gli altri familiari e gli amici, per l’ultimo saluto.

Un indagato per omicidio stradale

Gli accertamenti proseguono anche per chiarire il ruolo del sessantottenne alla guida del mezzo che quella notte ha impattato con la jeep. L’uomo si è presentato spontaneamente l’indomani mattina, riferendo quel che era accaduto, ed è ora indagato per omicidio stradale. A coordinare il caso è il sostituto procuratore di Patti Antonietta Ardizzone che affiderà ad un pool di tecnici il compito di confrontare i segni dello scontro su entrambi i veicoli, sequestrati, e vagliare i rilievi sul posto effettuati dai Carabinieri per stabilire l’esatta dinamica e se la presenza dell’altro mezzo ha influito sull’incidente.