Alcara Li Fusi, jeep precipita in un dirupo: un morto e un ferito grave

In questo momento sono in corso le operazioni di recupero della persona deceduta

Nella prima mattinata di oggi l’equipaggio dell’elicottero dei Vigili del Fuoco “Drago 142” è stato allertato per un incidente stradale ad Alcara Li Fusi. Una jeep con a bordo due giovani, per cause in corso di accertamento, è finita fuoristrada precipitando nella zona del borgo rurale Stella. Uno dei due occupanti del mezzo, un giovane di San Marco d’Alunzio, è morto sul colpo. L’altro è ferito in gravi condizioni.

L’elicottero dei Vigili del Fuoco ha provveduto con personale elisoccorritore al recupero del ferito. Issato a bordo l’infortunato è stato trasportato al campo sportivo, consegnato a personale sanitario e successivamente trasportato in ospedale con elicottero del 118. In questo momento sono in corso le operazioni di recupero della persona deceduta.