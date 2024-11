Alcol e droghe alla guida, a Patti denunciati in due: controllati oltre 50 veicoli

Più di 80 le persone fermate

PATTI – I carabinieri della compagnia di Patti hanno intensificato i controlli sul territorio, soprattutto nelle ore notturne. Durante il weekend sono stati controllati più di 50 veicoli e oltre 80 persone. Molte le contravvenzioni al codice della strada contestate, soprattutto per condotte di guida che mettono in pericolo pedoni e altri automobilisti.

Tra questi ci sono stati anche due denunciati. Inoltre un uomo è stato segnalato alla Prefettura di Messina quale assuntore di sostanze stupefacenti perché è stato trovato in possesso di marijuana, detenuta per uso personale. La sostanza è stata inviata ai carabinieri del Ris per le consuete analisi di laboratorio.