Alex Britti apre la stagione del Giardino Corallo, fra brani di successo e intervalli alla chitarra VIDEO - Tempostretto

Messina ha cantato con lui a cappella "Una su un milione" e ballato "La vasca"

Di Silvia De Domenico

MESSINA – Poche parole e tanta musica al concerto di Alex Britti. Fra brani di successo ballati e cantati dal pubblico ai lunghi momenti musicali alla chitarra. Così si apre la nuova stagione, grazie alla nuova gestione tutta messinese, del Giardino Corallo.

La nuova vita del Giardino Corallo

Un luogo che si riapre alla città dopo tanti anni, con un calendario di eventi già definiti fino a settembre. Ma non sarà solo uno spazio per spettacoli e cabaret, i messinesi potranno tornare a frequentarlo anche come semplice parco in cui trascorrere una serata in compagnia.

Ad aprire il concerto del cantautore romano il quartetto messinese al femminile Glorius4 e il giovane cantautore Delvento. Ecco le immagini della serata.