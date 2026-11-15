Qualità della Vita per Italia Oggi. Messina scivola dal 90esimo al 93esimo posto

A pesare è il passivo economico, mentre bene i dati su ordine pubblico e servizi sociali

Dal 90esimo al 93esimo posto. Messina arretra nella nuova edizione dell’indagine sulla qualità della vita nelle province italiane, redatta da Italia Oggi, confermando le difficoltà strutturali del territorio ma mettendo in luce anche segnali di controtendenza.

Scendendo nel dettaglio delle nove dimensioni esaminate dalla ricerca, la fotografia della provincia peloritana e nebroidea mostra una spaccatura tra i progressi registrati sul fronte della sicurezza e i crolli sul piano economico.

Tra i dati migliori spicca la prestazione della sicurezza sociale, dove Messina compie una scalata portandosi al diciottesimo posto in Italia, un balzo rispetto alla trentanovesima posizione occupata nel 2025. Un andamento speculare si registra nella dimensione dei reati e della sicurezza, settore in cui la provincia guadagna posizioni preziose issandosi anche qui al diciottesimo posto nazionale, in netto progresso rispetto al quarantunesimo gradino dell’anno passato.

Si confermano su buoni livelli i servizi sanitari e l’offerta culturale. Nel sistema salute la provincia mantiene saldamente la ventitreesima posizione, lo stesso identico piazzamento dello scorso anno, a testimonianza della tenuta strutturale del comparto medico locale. Stabile anche il posizionamento nel comparto di turismo, intrattenimento e cultura, dove il territorio si colloca al trentanovesimo posto, registrando una flessione minima rispetto al trentasettesimo precedente.

Le note dolenti arrivano invece dai fronti occupazionali, demografici ed economici. Nel settore degli affari e del lavoro si registra un timido recupero che porta la provincia al novantunesimo posto, risalendo dal novantottesimo del 2025, mentre istruzione e formazione rimangono inchiodate al novantacinquesimo posto. A pesare negativamente sono soprattutto gli indicatori legati alla popolazione, che scende al centesimo posto rispetto al novantaduesimo precedente, e la qualità ambientale, stabile nella parte bassa al centunesimo posto. La ferita più profonda riguarda infine la dimensione di reddito e ricchezza, che accusa un crollo verticale precipitando al centoseiesimo posto della graduatoria nazionale, a fronte della novantunesima posizione registrata nell’esercizio passato.

Il quadro regionale della Sicilia

Il panorama offerto dal resto dell’isola conferma le croniche difficoltà del Mezzogiorno, con tutte le province relegate stabilmente nella seconda metà della classifica generale. In questo contesto di generale affanno, l’unica provincia più in alto di Messina è Ragusa, all’ottantaduesimo posto. Poi Siracusa in ripresa al novantacinquesimo posto grazie a un balzo di sette posizioni. Seguono Catania al novantanovesimo posto, Enna al centesimo, Palermo al centoduesimo, Agrigento al centotreesimo e Caltanissetta alla centoquattresima posizione, che lascia comunque alle spalle la maglia nera dello scorso anno.