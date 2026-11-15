Messina, il tributo del Celeste a Rebecca Galli: “L’amore non conosce addio”

In campo, prima della partita, i familiari nel ricordo della 17enne morta in un incidente stradale

MESSINA – “L’amore non conosce addio. Ciao Rebecca”. Uno striscione dei tifosi del Messina e, prima della partita al Celeste con la Jonica, un momento speciale per ricordare Rebecca Galli, la 17enne messinese morta in un incidente stradale in via Don Blasco. I genitori e i fratelli della studentessa dell’Archimede sono stati i protagonisti di un incontro, tra gli applausi del pubblico, con il dirigente sportivo Maurizio Mantineo e i calciatori del Messina.

Una maglietta biancoscudata e una foto di Rebecca, tenuta dalla madre, sono rimasti immortalati nella foto, al campo, nel ricordo della ragazza. E proprio oggi, in città, si è svolta una doppia iniziativa sul tema della sicurezza stradale. Il tutto con accenti critici nei confronti dello schema di riforma del Codice della strada.

Un tema, quello degli incidenti stradali e della sicurezza, che rimane tragicamente attuale.

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