Ponte sullo Stretto, Schlein: “Non confermeremo 13 miliardi su un progetto inutile e dannoso”

Le dichiarazioni della segretaria del Pd. Replica la Lega, mentre l'assemblea no ponte critica i partiti del centrosinistra: "Al governo non hanno chiuso la Stretto di Messina"

“L’unico investimento delle manovre di questi anni che non confermeremo sono i 13 miliardi su un progetto inutile e dannoso: il ponte sullo Stretto”. Lo ha dichiarato la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, al Forum di Piccola industria di Confindustria. In sostanza, ha dichiarato la leader dem, se il centrosinistra andrà al governo, in caso di vittoria elettorale, dovrà dare uno stop definitivo al progetto della grande opera.

Da qui la replica leghista, pagina Lega – Salvini premier: “La sinistra non si smentisce mai. Mentre Matteo Salvini lavora per realizzare il Ponte sullo Stretto, Elly Schlein promette di cancellarlo. Un’opera strategica per collegare Sicilia e Calabria, creare posti di lavoro, modernizzare le infrastrutture e dare nuove opportunità al sud. Loro vogliono bloccare, noi vogliamo costruire. Loro dicono sempre no, noi guardiamo al futuro. L’Italia ha bisogno di opere, sviluppo e coraggio”.

L’assemblea no ponte: “Lo strano caso dei partiti contrari al ponte ma favorevoli alla Stretto di Messina Spa”

Nel frattempo, critiche anche ai partiti del centrosinistra, in particolare Pd e Movimento Cinquestelle, sono arrivate dall’assemblea no ponte: “Il corteo dello scorso 8 agosto ha decretato dal basso la chiusura della Stretto di Messina Spa, società concessionaria per la progettazione e costruzione del ponte sullo Stretto. Quest’anno, infatti, il tradizionale corteo agostano del movimento noponte è stato dedicato a questo passaggio decisivo della lotta che da decenni si svolge in riva allo Stretto. Migliaia di siciliane e calabresi, una rete di movimenti provenienti da varie parti del Sud e rappresentanti di lotte di altre parti del paese, hanno urlato la propria rabbia contro un’opera estrattivista e neocoloniale. Mentre per il ponte sullo Stretto si sono già sprecate ingenti risorse pubbliche, che andavano investite in opere che corrispondessero ai bisogni inevasi dei nostri territori, viene portato avanti un iter progettuale senza fine. Gli annunci si succedono da tanti anni e sono puntualmente disattesi”.

“Le decisioni sul ponte che non arrivano mai e il rischio devastazione senza opera per siciliani e calabresi

E ancora: “Il corteo dell’8 agosto ha espresso chiaramente la volontà di uscire da un confronto tra posizioni favorevoli e contrarie all’opera. È evidente, infatti, che non esiste alcun luogo in cui questo confronto possa andare a verifica, e il procrastinare decisioni che non arrivano mai giova solo a chi si alimenta dell’iter della progettazione. Gli stessi cantieri che potrebbero essere inaugurati se, in qualche modo, riuscissero a farsi approvare, seppure con mille prescrizioni, il progetto definitivo e una qualche parte di esecutivo, avrebbero solo questo carattere: l’occupazione del territorio per giustificare la spesa. Ciò che siciliane e calabresi rischiano di avere nel proprio futuro è la devastazione senza opera”.

“Anche i governi di centrosinistra non hanno chiuso la Stretto di Messina”

Continua in una nota l’assemblea no ponte: “Eppure, c’è stato un momento in cui questo iter poteva essere fermato. È stato quando il governo Monti ha messo in liquidazione la Stretto di Messina Spa. Era il 2013 e il percorso della liquidazione non doveva essere più lungo di un anno. Non è stato così. Nonostante le decennali mobilitazioni che hanno coinvolto migliaia di persone, alle quali si sono aggiunte anche tre deliberazioni della Corte dei conti, che sollecitavano la conclusione della liquidazione poiché la Stretto di Messina Spa non aveva più ragione d’esistere, ben sei governi (tre di centrosinistra, uno giallorosso, uno gialloverde e uno di unità nazionale) non hanno dato corso a quello che sembrava essere un passaggio obbligato. Oggi alcuni dei partiti che albergavano in quei governi partecipano stabilmente ai cortei noponte e si pronunciano con una certa frequenza contro la costruzione dell’opera. Erano presenti anche l’8 agosto. Non possiamo non rilevare questa anomalia. Non possiamo non rilevare il fatto che alle richieste del movimento noponte e alle deliberazioni della Corte dei conti che chiedevano la liquidazione della Stretto di Messina Spa, quei partiti rispondevano partecipando ai lavori di una commissione (con a capo prima De Micheli e poi Giovannini) che si concludeva con la bocciatura del ponte a una campata, ma con l’apertura verso un’altra modalità progettuale”.

“Si sentono ancora gli echi di quel tipo di impostazione in tante dichiarazioni pubbliche, mentre non si sentono parole chiare sulla chiusura della Stretto di Messina Spa, unico atto che fermerebbe in maniera definitiva l’iter. È su chi ha, o aspira ad avere, responsabilità di governo che cade l’onere di tradurre in atti e impegni concreti il decreto popolare urlato nelle strade di Messina l’8 agosto scorso. Noi ce lo abbiamo ben chiaro. I partiti che si dicono contrari al ponte, forse, un po’ meno”.

Articoli correlati