Alì Terme. Dopo anni di battaglie politiche, Melato sosterrà la candidatura a sindaco di Micalizzi - Tempostretto

Accordo raggiunto dopo il passo indietro dell'ex assessore, che rinuncia a candidarsi a sindaco: "Era più avanti di me nell'organizzazione della squadra"

ALI’ TERME – I due candidati a sindaco Tommaso Micalizzi e Nino Melato correranno insieme per le prossime elezioni amministrative. Melato, assessore dimissionario della Giunta Giaquinta, dopo una serie di interlocuzioni, ha deciso di fare un passo indietro allo scopo di creare un gruppo unico e ancora più coeso con la compagine a sostegno della candidatura di Micalizzi. Rimangono quattro i candidati a sindaco del centro termale: oltre a Micalizzi, ci saranno l’uscente Giaquinta, Agata Di Blasi e Pietro Caminiti.

“Siamo in una fase cruciale della campagna elettorale e adesso è il momento di lavorare sodo e lavorare insieme per il bene del nostro territorio. Ho preso questa decisione anche alla luce del fatto che Micalizzi era più avanti con l’organizzazione della sua squadra e adesso darò, con entusiasmo, il mio contributo a questo nuovo progetto che vede al centro la crescita di Alì Terme”, ha dichiarato Nino Melato.

“Abbiamo dialogato a lungo negli ultimi giorni, provando a trovare la migliore soluzione per la Alì Terme che verrà. Da persone ragionevoli abbiamo messo da parte anni di battaglie, che sono comunque servite alla crescita politica di entrambi. Da oggi eccoci insieme in questa nuova avventura, senza personalismi di alcun tipo e solo ed esclusivamente per l’interesse della nostra comunità”, ha invece aggiunto Tommaso Micalizzi.

