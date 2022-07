Alì Terme. La Banca del Tempo "Insieme è meglio" festeggia 25 anni - Tempostretto

La banca del tempo, presieduta da Nina Di Nuzzo, ha organizzato per domani una giornata di incontri, con un convegno nel pomeriggio e una sfilata a tema "Danzando l'Ottocento" in serata

ALÌ TERME – Presso una banca del tempo vi si depositano, ritirano e scambiano unità di tempo, come si farebbe in un vero istituto di credito. Ogni scambio viene contabilizzato in ore, indipendentemente dal tipo di prestazione, soprattutto senza intermediazione in denaro. È la Banca del Tempo “Insieme è meglio” di Alì Terme che quest’anno compie 25 anni. Per celebrare la ricorrenza domani, sabato 2 luglio, la BdT organizza una giornata intera di iniziative, dalla mattina alla sera, dalla messa in comune di esperienze ai momenti ludici.

Il programma

Si comincia alle ore 10:30 all’Hotel Terme Marino di Alì Terme, dove “Le Banche del Tempo si incontrano e si raccontano”, in un’occasione che porta qui diverse testimonianze. Non per caso. È proprio ad Alì Terme che nel 2007 è stato firmato lo statuto per la costituzione dell’Associazione nazionale delle BdT.

Dopo la pausa pranzo che vedrà tutti insieme i partecipanti (appuntamento alle ore 13 al bar Todaro), nel pomeriggio i lavori riprendono alle ore 17:30 all’Istituto Maria Ausiliatrice con il convegno. In programma in apertura gli interventi di saluto di Suor Mariella Lo Turco, direttrice dell’istituto, del sindaco di Alì Terme Carlo Giaquinta, della presidente della BdT “Insieme è meglio” Nina Di Nuzzo (immagine in evidenza), del presidente del Cesv Messina Santi Mondello.

Seguono le relazioni di Rosario Ceraolo, direttore del Cesv Messina (“Runts: novità e adempimenti”) e di Antonio Giacomo Rizzo, ordinario di Chirurgia generale al Policlinico di Messina (“Senescenza e longevità: riconfigurare la Terza Età”). A seguire: la socia della BdT Roberta Micalizzi presenta il video dei 25 anni dell’associazione, la vicepresidente della BdT Laura Fleres cura l’intervento “Rendiconto del capitale sociale della nostra Banca del Tempo”. A tirare le conclusioni Leonina Grossi, presidente dell’Associazione nazionale BdT.

Ma non è tutto. Alle ore 20 nelle vie del centro cittadino, infatti, la giornata si concluderà con la sfilata in costume curata dall’associazione “Danzando l’Ottocento”.