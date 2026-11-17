Il pericolo era stato segnalato già nel 2024

A sei giorni dalla grave frana verificatasi il 10 novembre ad Alicudi in località Sgurbio, due persone sono ancora completamente isolate e 15 abitazioni di Bazzina Mare risultano tuttora prive di energia elettrica.

La situazione, confermata anche nella serata di oggi attraverso contatti telefonici diretti del Comitato dei residenti, continua a destare forte preoccupazione.

La frana ha interrotto tre mulattiere comunali, compromettendo i collegamenti con i borghi di Bazzina Mare, Caserta e Bazzina Alta. Quattro case sono direttamente coinvolte o minacciate dal dissesto, tre delle quali interessate dal cedimento e una quarta situata nelle immediate vicinanze del materiale franato.

Ad Alicudi non esistono strade carrabili: le mulattiere costituiscono l’unica rete di collegamento terrestre per gli abitanti, per il trasporto delle merci mediante muli e per gli eventuali interventi di soccorso.

Non si tratta soltanto dei danni provocati dalla frana: è una situazione di emergenza che continua, giorno dopo giorno, senza che siano ancora stati ripristinati collegamenti e servizi essenziali.

Il Comitato Residenti Isola di Alicudi, con l’approvazione unanime degli otto componenti del Consiglio Direttivo, ha inviato una Pec al sindaco di Lipari, alla Prefettura di Messina e agli altri enti competenti, chiedendo assistenza immediata alle persone isolate, ripristino dei collegamenti e dell’energia elettrica, salvaguardia delle abitazioni e interventi straordinari di consolidamento del versante.

IL PRECEDENTE DEL 2024: LE ISTITUZIONI ERANO STATE FORMALMENTE AVVERTITE

Un elemento particolarmente significativo emerge dalla documentazione recuperata in questi giorni. Il 7 novembre 2024, a seguito di una precedente frana verificatasi il 17 ottobre, l’avvocato Alberto Misiani aveva trasmesso tramite Pec alla Prefettura di Messina e al Dipartimento Regionale della Protezione Civile una lettera accompagnata da numerose firme, denunciando le condizioni di pericolo della zona e lo stato di abbandono delle mulattiere comunali alternative.

Le ricevute PEC attestano l’avvenuta consegna della segnalazione a entrambi gli enti. Il 14 novembre 2024, con nota protocollo numero 0118411, la Prefettura di Messina comunicava di aver posto la problematica all’attenzione dell’Amministrazione Comunale di Lipari.

A due anni di distanza, il Comitato chiede ora quali verifiche e interventi siano stati effettivamente realizzati e quali provvedimenti fossero stati programmati per garantire la sicurezza della zona e dei collegamenti comunali.

NON SOLTANTO STRADE: CI SONO CASE E PERSONE DA SALVAGUARDARE

La frana ha interessato un versante sul quale sorgono cinque case. Tre risultano direttamente coinvolte dal cedimento, mentre una quarta si trova nelle immediate vicinanze del percorso seguito dal materiale franoso fino al mare.

Il Comitato chiede alle istituzioni di fare tutto quanto tecnicamente possibile per salvaguardarle, procedendo con urgenza alle necessarie verifiche geologiche, geotecniche e strutturali.

E richiede inoltre una valutazione degli eventuali effetti della recente attività sismica nel Tirreno meridionale, documentata dall’Ingv, sulla stabilità del versante, senza presumere un rapporto causale non ancora accertato.

“Non chiediamo soltanto di ripristinare ciò che è crollato, ma di realizzare le opere necessarie affinché non si debba continuare a intervenire sulle conseguenze senza affrontare le cause del dissesto”.

È questo il messaggio conclusivo della Pec inviata dal Comitato.

Il Comitato Residenti Isola di Alicudi attende dalle autorità competenti risposte scritte, interventi tempestivi e un programma concreto di messa in sicurezza del territorio.