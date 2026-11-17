Epicentro tra il Comune di Reggio Calabria e Motta San Giovanni

Una scossa di terremoto di magnitudo ML 3.1 è stata registrata ieri nel tardo pomeriggio lungo l’area dello Stretto di Messina, interessando le coste calabresi e siciliane.

L’evento sismico è avvenuto alle ore 18:04 italiane del 16 novembre 2026, con coordinate geografiche a una latitudine di 37.9983 e una longitudine di 15.6395 ed epicentro tra i Comuni di Reggio Calabria e Villa San Giovanni.

Il movimento tellurico è stato localizzato dai sismografi della Sala Sismica Ingv di Roma ad una profondità stimata di 50 chilometri.

Nonostante la registrazione strumentale da parte dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l’evento non ha provocato danni a persone o cose. Trattandosi di un sisma avvenuto a una profondità considerevole di 50 chilometri, scosse di questa magnitudo e con questo ipocentro non vengono solitamente avvertite dalla popolazione.

Prosegue, intanto, lo sciame sismico alle Eolie. Dal 20 ottobre ad oggi si sono registrate scosse tutti i giorni ma sempre con magnitudo molto basse. Ieri, ad esempio, tre terremoti di ML compresa tra 2.2 e 2.3, più un’altra scossa di 2.2 in mare tra Capo d’Orlando e Vulcano.