Il racconto della mamma della piccola, che denuncia una ferita anomala della figlia: "Non credo più alla caduta"

Messina – C’è anche una bimba messinese tra i casi di maltrattamenti nell’asilo del monzese dove i carabinieri hanno arrestato la direttrice, una 55enne di Villasanta. La piccola abitava a Monza la scorsa primavera, con i genitori, e frequentava il nido su cui si sono accesi i riflettori della magistratura. La famiglia, assistita dall’avvocato Antonio Spiccia, ha depositato adesso una querela alla Procura di Monza perché accerti se un episodio accaduto alla piccola è collegato ai comportamenti della direttrice.

Quella ferita anomala per una caduta

“Quel giorno sono stata avvisata da una educatrice che mia figlia si era ferita al labbro – racconta in sostanza la madre nella denuncia ora al vaglio dell’autorità giudiziaria del nord Italia – sanguinava dalla bocca, ha quasi perso due denti. L’ho portata in ospedale riferendo al medico la dinamica dell’incidente così come me lo avevano descritto al nido e il sanitario mi ha spiegato che la ferita non sembrava legata a quel tipo di incidente. In realtà di versioni di quel che era accaduta a mia figlia me ne hanno fornite tre diverse”, precisa la donna.

“Non credo che mia figlia abbia sbattuto cadendo”

“Fino all’arresto, però, io e mio marito sinceramente, pur riscontrando opacità e non vedendoci chiaro, non avevamo sospetti di comportamenti riconducibili a quelli che sono venuti fuori con l’inchiesta. Oggi, però, alla luce di quello che è emerso e di altri passaggi avvenuti nei mesi successivi, il sospetto emerge e vorrei che venisse fatta luce su tutto”, chiede in sostanza la madre. La famiglia è tornata nel frattempo a vivere in Sicilia e racconta che la bimba, troppo piccola per spiegare cosa è accaduto, ha comunque da quel giorno presentato dei comportamenti anomali, poco spiegabili come conseguenza di una caduta dalla sedia o simile, così come era stato spiegato in asilo. Sembra aver paura degli adulti e a volte si sveglia di notte gridando “no, no”. Inoltre, mesi dopo la presunta caduta della bimba in asilo, la donna messinese ha incontrato più di una educatrice che le ha raccontato di aver lasciato la struttura perché non d’accordo con i metodi della dirigenza.

Schiaffi alle bimbe ripresi dalle telecamere

A portare all’arresto della direttrice dell’asilo è stata l’inchiesta scattata dopo alcune denunce che facevano paventare maltrattamenti ai bimbi da parte della direttrice. I carabinieri hanno così istallato una telecamere spia nell’asilo riprendendo “violenti strattonamenti, sollevamenti repentini ed energici, sino a episodi in cui i minori venivano percossi fino a cadere a terra”. La telecamera ha immortalato la direttrice che, dopo aver rimproverato due bimbe per aver portato fuori da una piscina alcune palline, colpisce una di loro con schiaffi, facendola cadere a terra all’indietro. L’altra bimba invece sarebbe stata strattonata e a entrambe poi avrebbe lanciato addosso, colpendole in testa, le palline che avevano fatto uscire dalla vasca dei giochi poco prima. Dopo l’arresto, alla direttrice è stato concesso l’obbligo di residenza.