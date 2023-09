Aliscafi Messina - Reggio dal 1 ottobre a Liberty Lines. Ultime corse tutti i giorni alle 23 - Tempostretto

Il costo del biglietto aumenta di 50 centesimi: 4 euro andata e 7 euro andata e ritorno

Dal 1 ottobre la tratta in aliscafo tra Messina e Reggio Calabria passa da Blujet a Liberty Lines. La società trapanese si è aggiudicata il collegamento per i prossimi quattro anni.

Invariato il numero di corse: 16 andata e ritorno dal lunedì al venerdì, per un totale di 32, e 6 andata e ritorno il sabato, la domenica e i festivi, per un totale di 12.

Ma la novità è che sette giorni su sette sarà presente una corsa in partenza da Messina alle 23 con rientro da Reggio Calabria alle 23.40. Vale a dire la possibilità per i messinesi di passare una serata a Reggio Calabria, cosa finora preclusa se non con scomodo collegamento in bus da Reggio a Villa.

Il servizio sarà svolto da due catamarani ed un aliscafo ed i biglietti partono da 4 euro per la tratta singola e 7 ero in caso di acquisto congiunto di andata e ritorno, cioè 50 centesimi in più rispetto al costo attuale.