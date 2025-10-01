Alla scoperta delle erbe: un incontro di saperi a San Pier Niceto

In Sicilia l’arte dell’erboristeria ha radici antichissime

Un appuntamento speciale domenica 5 ottobre a San Pier Niceto: una giornata dedicata all’erboristeria, all’arte di conoscere le piante e i loro poteri benefici, organizzata dall’associazione Crafting Roots. Sarà un incontro informale, in cui scambiare conoscenze su piante medicinali, tecniche di estrazione e pratiche di cura naturale. Non una lezione frontale, ma una vera e propria condivisione di esperienze, condotta da erboristi provenienti da diversi paesi. Un’occasione unica per vivere un dialogo internazionale sul mondo delle erbe e scoprire quanta saggezza sia racchiusa in un rametto di rosmarino o in un fiore di calendula.

Il programma della giornata prevede diversi laboratori pratici, una passeggiata nella campagna circostante per riconoscere le piante direttamente nel loro ambiente naturale, momenti conviviali e persino una curiosa dimostrazione di come le piante possano trasformarsi in alleate… anche per i capelli.

La cooperativa Pianeta Verde curerà un pranzo a base di piatti stagionali e genuini, perché la salute – come si dice – passa anche dalla tavola. Tra gli ospiti: Marta del salone Namaskar di Messina, con la sua esperienza sull’uso delle piante nella cura del corpo e dei capelli, Bianca, erborista australiana residente a Castanea, Elena Giorganni da Castroreale, Alexandrina, in arrivo dalla Bulgaria.

A fare gli onori di casa saranno Giancarlo e Helena, fondatori dell’associazione Crafting Roots, che da anni portano avanti attività legate alla vita rurale, alla sostenibilità e al benessere naturale. L’evento è gratuito e aperto a tutti: famiglie, curiosi, appassionati e chiunque voglia scoprire qualcosa di nuovo. Saranno disponibili anche prodotti erboristici in vendita, per sostenere il lavoro degli erboristi presenti.

In Sicilia l’arte dell’erboristeria ha radici antichissime: già nell’antica Siracusa si coltivavano piante officinali, mentre nei monasteri medievali i monaci raccoglievano e catalogavano erbe curative che ancora oggi vengono usate nelle nostre campagne. Alcuni rimedi popolari, come il decotto di malva per lenire infiammazioni o l’olio di iperico per la pelle, sono arrivati fino a noi grazie a questa tradizione tramandata di generazione in generazione.

Questa giornata vuole inserirsi proprio in quel solco, unendo passato e presente, tradizione e innovazione.

Appuntamento domenica 5 ottobre a San Pier Niceto dalla 9:30 alla 16 con scarpe comode, curiosità e magari un taccuino per prendere appunti… potreste tornare a casa non solo con un mazzetto di erbe aromatiche, ma anche con l’irresistibile desiderio di preparare tisane per tutti gli amici (anche quelli che preferiscono il caffè).

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA