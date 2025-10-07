Alla scoperta delle erbe: una giornata rigenerativa con “Radici Creative”

Laboratorio di erboristeria a San Pier Niceto

Una domenica all’insegna della condivisione di saperi e profumi antichi e ritrovati attraverso il laboratorio di Erboristeria organizzato dall’associazione “Crafting Roots – Radici Creative Aps” in collaborazione con Namaskar Messina e la cooperativa agricola Pianeta Verde Bio.

Nella cornice delle campagne di San Pier Niceto, con affaccio sulle Eolie, l’evento ha preso vita tra profumi di zenzero e curcuma, chiacchiere, sorrisi e scoperte. A guidare il primo laboratorio è stata Bianca, erborista australiana residente a Castanea, che ha condotto gli associati nella preparazione del celebre sidro di fuoco: un tonico naturale a base di radici e spezie dalle proprietà rinforzanti, i cui ingredienti includono alloro, ortica, zenzero, curcuma, miele, ma anche aglio cipolla e molte altre erbe officinali spontanee che popolano le colline del Niceto. Ogni partecipante ha realizzato il proprio vasetto, scegliendo i propri ingredienti in base ai propri obiettivi di salute portandosi a casa una elisir dai colori dell’arcobaleno.

Momento conviviale con pranzo offerto dalla cooperativa agricola Pianeta Verde con prodotti della tradizione Messinese come antipasti vari e prodotti ricercati che rievocano sapori ormai rari.

Tali delizie, arricchiti da piante aromatiche spontanee raccolte ed elaborate durante il laboratorio di fermentazione organizzato sempre dall’associazione Crafting Roots – Radici Creative APS qualche settimana prima.

Il pomeriggio è dedicato al benessere personale grazie al laboratorio condotto da Mara del salone Namaskar di Messina, che ha condiviso la sua esperienza e professionalità nell’uso delle piante nella cura dei capelli e del corpo. Tra infusi, oli ed estratti naturali, i partecipanti hanno sperimentato su se stessi dei trattamenti interamente con un miscuglio armonioso di piante polverizzate dimostrando come ingredienti comuni del giardino o dell’orto possano diventare preziosi alleati di bellezza e benessere.

Un evento all’insegna della condivisione che ha unito culture, saperi e cuori, ricordando a tutti che la vera ricchezza viene… dalle radici. Per chi ha curiosità, voglia di imparare, condividere e riscoprire le tradizioni per riviverle in chiave contemporanea, Crafting Roots ha aperto la stagione delle “iscrizioni” per chi vuole associarsi e diventare parte attiva degli eventi organizzati. E’ possibile scrivere a associationcraftingroots@gmail.com o seguire la pagina Instagram @craftingroots_radicicreative