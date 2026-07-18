Brolo, via ai lavori per fermare frana a contrada Iannello

La zona al centro di smottamenti ed eventi franosi che avevano allarmato i residenti

Ancora pochi giorni per le ultime pratiche amministrative e potranno partire a Brolo, nel Messinese, i lavori di consolidamento della frazione di Iannello Inferiore. La Struttura per il contrasto del dissesto idrogeologico, che fa capo al presidente della Regione siciliana Renato Schifani, raggiunge un altro importante traguardo nella messa in sicurezza dei centri abitati che presentano vulnerabilità dal punto di vista geomorfologico.

I lavori a Iannello Superiore

Gli uffici diretti da Sergio Tumminello, ultimate le procedure di aggiudicazione, hanno avviato l’iter conclusivo. Ad effettuare l’intervento, finanziato con risorse previste dal Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027, sarà la Cospin srl di Catania, in ragione di un ribasso del 28,1 per cento e per un importo di poco superiore ai 3 milioni di euro.

Paura dei residenti

Volge cosi al termine una vicenda che non poca apprensione ha creato nei residenti, a causa delle criticità esistenti nel versante ovest di Brolo, che ha la più alta classificazione di rischio e di pericolo. I numerosi episodi di frane e smottamenti che si sono registrati negli ultimi anni ne sono una conferma. Sono peraltro ancora ben visibili i danni causati alle infrastrutture pubbliche e alle reti di sottoservizi. Prevista anche la messa in sicurezza della strada provinciale 143, asse viario strategico per tutto il comprensorio, sulla quale si è verificato il crollo di massi dal costone sovrastante, con la conseguenza di una temporanea chiusura al transito.

Il progetto contro la frana

Tra le soluzioni tecniche contemplate dal progetto, il drenaggio e il ripristino ambientale, oltre a un sistema di paratie di pali trivellati e pareti di placcaggio delle strutture esistenti, allo scopo di contrastare il fenomeno di scivolamento. Si procederà inoltre con terrazzamenti del pendio con muri flessibili in gabbioni metallici, riempiti in pietrame e con la raccolta di acque meteoriche superficiali.