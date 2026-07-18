Nuova Peloro, il dg Chiofalo: “Prima squadra naturale sbocco del settore giovanile”

Il direttore generale espone una visione chiara che punta a trasformare il talento coltivato nel settore giovanile in una risorsa stabile per la Prima Squadra

MESSINA – La nomina di Domenico Chiofalo a Direttore Generale della Nuova Peloro rappresenta uno dei pilastri del nuovo progetto condiviso con Fair Play Messina. Un incarico che nasce con un obiettivo preciso: creare una filiera tecnica capace di accompagnare i giovani calciatori fino al calcio dei grandi.

Lo stesso Chiofalo spiega così la scelta di intraprendere questa nuova avventura. “Sono sempre stato un direttore legato al settore giovanile e questo progetto nasce proprio con l’obiettivo di dare continuità ai nostri ragazzi. Quando mi è stata prospettata questa opportunità l’ho sposata con entusiasmo, perché mi permette di continuare a lavorare sulla crescita dei giovani, accompagnandoli nel loro percorso fino alla Prima Squadra.”

Una visione chiara che punta a trasformare il talento coltivato nel settore giovanile in una risorsa stabile per la Prima Squadra, dando continuità al lavoro svolto negli anni e offrendo ai giovani del territorio un percorso di crescita completo.

Gli under protagonisti nella Nuova Peloro

Un percorso che non si limiterà a valorizzare gli under come semplice obbligo regolamentare. “Vogliamo costruire una rosa giovane, nella quale i ragazzi del nostro vivaio non siano presenti soltanto per rispettare un regolamento. Gli under dovranno essere protagonisti. Non saranno relegati a ruoli marginali o impiegati solo in determinate posizioni del campo. Chi dimostrerà di avere qualità, indipendentemente dall’età o dal ruolo, avrà spazio per giocare, crescere e accumulare esperienza.”

Una filosofia che affonda le proprie radici nei risultati ottenuti negli ultimi anni dal settore giovanile della Fair Play Messina. “Negli anni siamo riusciti a costruire un settore giovanile di alto livello, partendo da un’attività di base che oggi rappresenta una delle realtà di riferimento a livello nazionale. I risultati ottenuti, come la finale Scudetto Under 15 Élite e la vittoria della Poule Scudetto Under 13 Élite, sono la dimostrazione del lavoro svolto quotidianamente da tecnici e società.”

Da qui nasce la scelta di creare una continuità tecnica con la Nuova Peloro. “Abbiamo atteso che ci fosse la possibilità di offrire questo sbocco ai nostri ragazzi all’interno di una Prima Squadra cittadina, ma non è stato possibile. Per questo abbiamo deciso di seguire un modello già adottato con successo da diverse academy italiane: costruire una Prima Squadra che sia composta in larga parte da calciatori cresciuti nel nostro settore giovanile. L’obiettivo è arrivare ad avere un organico formato per circa l’80% da ragazzi provenienti dal nostro vivaio. È questa la vera essenza del progetto.”