Allarme bomba nelle scuole italiane, mail arrivate anche in Sicilia

Un'ondata di messaggi di posta elettronica contenenti gravissime minacce e annunci di ordigni esplosivi

Una nuova ondata di minacce informatiche ha paralizzato la mattinata di diverse scuole sul territorio nazionale. Una mail anonima dal contenuto intimidatorio è stata recapitata a decine di scuole in tutta Italia, provocando l’immediata evacuazione di studenti e personale scolastico.

L’episodio odierno ricalca quanto avvenuto nei giorni scorsi, quando un messaggio di posta elettronica era stato inviato a ben 280 presidi. Le segnalazioni sono arrivate da diverse regioni, estendendosi rapidamente anche agli istituti della Sicilia, dove le Prefetture e le forze dell’ordine hanno coordinato le verifiche del caso.

Il testo del messaggio e la firma del mittente

Il testo della comunicazione elettronica, giunta simultaneamente a oltre cento istituti e con il bilancio delle scuole interessate in costante aggiornamento, contiene minacce esplicite. “Siamo venuti per annientarvi. Metteremo in atto un genocidio contro gli italiani”, si legge nel testo della mail.

Gli autori della missiva digitale fanno riferimento alla presenza di un “potente ordigno” che sarebbe stato collocato all’interno degli edifici scolastici dentro un sacchetto di plastica, dotato presumibilmente di un “innesco a distanza”. La firma in calce al messaggio è quella di un mittente che si identifica come Mikhail Antropov, qualificato come leader del sedicente “Vilayat di Misoginistan”.

Le verifiche delle forze dell’ordine

A seguito della ricezione delle segnalazioni, i dirigenti scolastici hanno attivato i protocolli di sicurezza previsti per le emergenze, disponendo l’evacuazione immediata di aule e plessi. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle questure, i carabinieri e le squadre specializzate per le bonifiche, impegnate a perlustrare i locali scolastici per accertare l’infondatezza dell’allarme e ripristinare la normalità.