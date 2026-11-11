Bonus figlio 2026/2027, contributo di 1.000 euro dalla Regione Siciliana: aperte le domande

L'iniziativa prevede l'erogazione di un contributo economico a sostegno delle famiglie in possesso dei requisiti stabiliti dall'Avviso regionale
Il Comune di Messina informa la cittadinanza che è possibile presentare le istanze per accedere al Bonus Figlio della Regione Siciliana, il contributo economico di 1.000 euro previsto dall’art. 6, comma 5, della Legge regionale n. 10/2003, destinato ai genitori naturali, adottivi o affidatari di bambini nati, adottati o affidati nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2026 e il 30 settembre 2027.
L’iniziativa, promossa dalla Regione Siciliana, prevede l’erogazione di un contributo economico a sostegno delle famiglie in possesso dei requisiti stabiliti dall’Avviso regionale.
Requisiti per accedere al beneficio
Per poter presentare la domanda è necessario:
- essere cittadini italiani o comunitari oppure, in caso di cittadini extracomunitari, essere titolari di un regolare permesso di soggiorno;
- essere residenti nel territorio della Regione Siciliana al momento della nascita, dell’adozione o dell’affidamento del minore. Per le adozioni e gli affidamenti farà fede la data del decreto emesso dal Tribunale per i Minorenni;
- avere un indicatore ISEE del nucleo familiare del richiedente non superiore a 10.000 euro.
La domanda può essere presentata da uno dei genitori naturali, adottivi o affidatari oppure, in caso di impedimento, da uno dei soggetti esercenti la potestà parentale.
Periodo di riferimento e termini di presentazione
Il Bonus Figlio riguarda i bambini nati, adottati o affidati nei seguenti periodi:
- I semestre: dal 1° ottobre 2026 al 31 marzo 2027, comprendente i nati dal 1° ottobre al 31 dicembre 2026 e dal 1° gennaio al 31 marzo 2027;
- II semestre: dal 1° aprile al 30 settembre 2027.
Per tutte le istanze, indipendentemente dal semestre di riferimento, la domanda dovrà essere presentata entro 45 giorni dalla data di nascita del bambino. Per le adozioni e gli affidamenti si farà riferimento alla data del relativo decreto del Tribunale per i Minorenni.
Modalità di presentazione e documentazione
La domanda dovrà essere compilata utilizzando l’apposito modello (Allegato B) e corredata dalla seguente documentazione:
- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;
- attestazione ISEE in corso di validità, con valore non superiore a 10.000 euro e comprensiva del nuovo nato;
- copia del permesso di soggiorno in corso di validità, per i cittadini extracomunitari;
- copia dell’eventuale provvedimento di adozione o affidamento.
La presentazione di tutta la documentazione richiesta è obbligatoria ai fini dell’ammissione al beneficio.
Le istanze, complete degli allegati previsti, dovranno essere consegnate presso il Dipartimento Servizi alla Persona – Servizio Politiche Sociali, al Front Office (piano terra) di Palazzo Satellite, in Piazza della Repubblica n. 40, Messina.
Per ulteriori informazioni e per il ritiro del modello di domanda è possibile rivolgersi direttamente agli uffici del Front Office del Dipartimento Servizi alla Persona – Servizio Politiche Sociali, presso la medesima sede.