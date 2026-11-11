Sicurezza Atm a Messina: i sindacati chiedono unità operativa in Prefettura contro le aggressioni ai conducenti

Il documento unitario di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Autoferro, Faisa Cisal e Orsa Trasporti dopo lo sciopero

“Grave e persistente”. Così Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Autoferro, Faisa Cisal e Orsa Trasporti in merito ala situazione di insicurezza vissuta dai conducenti degli autobus di Atm, che puntano i riflettori sui “ripetuti episodi di aggressione durante lo svolgimento del servizio pubblico essenziale”.

L’adesione allo sciopero e la richiesta alla Prefettura

Il sindacato evidenzia come “l’elevata adesione degli autisti allo sciopero del 10 novembre 2026, indetto per denunciare le aggressioni, rappresenta un significativo segnale del disagio e della preoccupazione del personale”. Per fronteggiare un contesto che, a causa di aggressioni sfociate anche in “lesioni al personale”, genera “uno stato di costante apprestamento tra i lavoratori”, le sigle sindacali si sono rivolte direttamente alla prefetta di Messina. La richiesta formale è quella di “promuovere e coordinare l’istituzione di un’unità operativa alla prevenzione e al contrasto delle aggressioni ai conducenti degli autobus”.

Il tavolo di confronto e il coinvolgimento di Atm e Comune

Pur prendendo “atto positivamente della disponibilità alla collaborazione manifestata dalla nuova dirigenza di Atm e della definizione di un protocollo per la sicurezza condiviso e sottoscritto con il fronte sindacale unitario”, le organizzazioni ritengono “necessario tradurre gli impegni assunti in interventi concreti e tempestivi, attraverso un’azione coordinata tra i soggetti competenti”.

All’unità operativa richiesta a Piazza Unità d’Italia dovrebbero prendere parte i rappresentanti di Atm, del Comune di Messina e delle stesse organizzazioni sindacali, oltre al “coinvolgimento delle Forze dell’Ordine e degli ulteriori soggetti istituzionali che la Prefettura riterrà opportuno interessare”.

Obiettivi e monitoraggio degli interventi

Il piano d’azione proposto dai sindacati prevede che il gruppo di lavoro proceda “all’analisi congiunta degli episodi di aggressione e delle principali criticità del servizio, alla valutazione del protocollo per la sicurezza già sottoscritto e alla sua eventuale integrazione con misure operative di prevenzione, procedure di segnalazione e intervento e iniziative di tutela del personale e dell’utenza”.

Inoltre, si punta a “individuare priorità, responsabilità e tempi di attuazione degli interventi, prevedendo un monitoraggio periodico della loro efficacia”. Per avviare il percorso, la nota sindacale si conclude con la richiesta di “convocazione, con cortese urgenza, di un incontro presso la Prefettura, volto ad avviare il confronto tra le parti e a definire la composizione e le modalità operative dell’unità operativa”.