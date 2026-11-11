Lavori a Ganzirri, cambia ancora la viabilità. Ora non serve più fare il giro del lago

Accolte anche le richieste dei residenti per l'accesso verso via Marina

Giorni di caos e lamentele, ora la viabilità cambia ancora. Da giovedì scorso, 5 novembre, per arrivare nel cuore di Ganzirri era diventato necessario fare il giro dell’intero lago, a causa dei lavori anti allagamenti che adesso, fino al 18 dicembre, interessano la parte ad incrocio con via Elettra Pollastrini, cioè la principale via d’accesso alla parte interna del lago.

Una nuova ordinanza, la 1785 del 10 novembre, riorganizza la mobilità nelle vie interessate dai cantieri legati al progetto di salvaguardia delle lagune costiere. Il provvedimento introduce un doppio beneficio: chi proviene da Messina centro in direzione nord può svoltare per accedere direttamente a via Lago Grande senza compiere l’intero perimetro del bacino, tramite la piccola via Filomena Delli Castelli (nella foto), mentre per i residenti si apre un percorso facilitato verso via Marina.

I nuovi sensi unici e i percorsi alternativi

Le disposizioni, valide fino al 18 dicembre, introducono il senso unico di marcia con direzione ovest-est (monte-mare) in via Francesco Denaro, nel tratto compreso tra via Elettra Pollastrini e via Celona. La stessa limitazione viene istituita in via Vittoria Titomanlio (ex via Donato), nel tratto tra via Celona e largo Angiola Minella Molinari.

Questo schema viario permette ai veicoli provenienti da via Consolare Pompea e immessi in via Francesco Denaro di proseguire la marcia a valle di via Elettra Pollastrini, incanalandosi in via Vittoria Titomanlio, largo Angiola Minella Molinari e via Ottavia Penna, così da raggiungere via Marina (in direzione sud) e servire la zona fino a via Nilde Iotti, cioè la strada che poi consente il rientro in direzione centro. Di conseguenza cambiano anche gli obblighi agli incroci.

Accolte le proposte della VI Municipalità per superare i disagi

La rimodulazione nasce per rispondere alle difficoltà registrate nei primi giorni di cantiere. A seguito della chiusura di un tratto di via Lago Grande, diversi residenti si erano infatti ritrovati costretti a percorrere lunghi tragitti alternativi per raggiungere le proprie case. La criticità è stata raccolta e portata avanti dalla vicepresidente della VI Municipalità, Francesca Mancuso, con il sostegno del presidente Sacha Cardile, trovando riscontro positivo negli uffici comunali.

Dal punto di vista pratico, provenendo da via Consolare Pompea e imboccando via Francesco Denaro, è ora possibile proseguire dritto dietro l’ex Ristorante La Napoletana per poi continuare fino a raggiungere via Marina, evitando il perimetro del lago. Per i residenti, invece, proseguendo ancora dritto, si consentirà di raggiungere più agevolmente le proprie case e si contribuirà ad alleggerire il traffico sulle altre strade.

“Questa modifica nasce direttamente dall’ascolto dei residenti, che mi hanno rappresentato le difficoltà quotidiane causate dalla nuova viabilità”, dice la vicepresidente Francesca Mancuso. “Abbiamo portato avanti una proposta concreta, con l’obiettivo di rendere più agevole l’accesso a questa zona di Ganzirri. Continueremo a confrontarci con i cittadini per individuare soluzioni che possano limitare, per quanto possibile, i disagi legati ai cantieri”.