 Galleria Vittorio Emanuele, via ai lavori per riaprire l'accesso lato nord

Galleria Vittorio Emanuele, via ai lavori per riaprire l’accesso lato nord

Marco Ipsale

Galleria Vittorio Emanuele, via ai lavori per riaprire l’accesso lato nord

mercoledì 11 Novembre 2026 - 10:00

Il Comune di Messina interviene per sistemare il fondo pedonale

Via ai lavori per la riapertura dell’ingresso nord della Galleria Vittorio Emanuele. Da tempo l’ingresso è protetto dalle reti arancioni, ora partono gli interventi stabiliti per rimettere a nuovo la pavimentazione.

Il ripristino del camminamento e i tempi di cantiere

I lavori puntano a risolvere il dissesto delle mattonelle e del fondo pedonale che finora ha impedito il transito in sicurezza, costringendo a blindare il varco sotto le arcate. Le squadre saranno impegnate sul posto dall’11 fino al 30 novembre per completare la sistemazione delle mattonelle e la livellatura del passaggio.

La gestione dell’area fino alla riapertura

Per tutta la durata degli interventi l’area rimarrà recintata per consentire agli operai di lavorare in sicurezza. Il transito pedonale continuerà a essere garantito dagli altri ingressi fino al termine delle opere previsto entro la fine del mese, quando l’ingresso nord della Galleria potrà finalmente tornare fruibile.

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