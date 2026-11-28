Tre livelli di allerta. "L’accensione dei segnali luminosi sarà esclusivamente a fini di collaudo", precisa il Comune

MESSINA – Dal 30 novembre test sui pannelli di allerta meteo a Messina: l’accensione dei segnali luminosi sarà esclusivamente a fini di collaudo.

Il Comune informa la cittadinanza che, a partire da lunedì “saranno effettuati test funzionali sui pannelli informativi di allerta meteo installati sul territorio comunale, al fine di verificarne il corretto funzionamento. Le operazioni consisteranno nell’attivazione dei tre segnali luminosi, giallo, arancione e rosso, corrispondenti ai livelli di allerta per rischio meteo, idrogeologico e idraulico previsti dal ipartimento di Protezione civile”.

“Si ricorda che l’avviso meteo, emesso dal dipartimento di Protezione civile tra le ore 15 e le 16, può prevedere tre livelli di allerta, ai quali corrispondono altrettanti segnali luminosi:

– GIALLO: fase di attenzione;

– ARANCIONE: fase di preallarme;

– ROSSO: fase di allarme”.

Continua il Comune: “Una volta conclusa la fase di verifica, il segnale luminoso sarà attivato e mantenuto per tutta la durata del livello di allerta previsto dal dipartimento di Protezione civile. Si precisa che l’accensione dei segnali luminosi durante le operazioni di verifica ha esclusivamente finalità di collaudo e non è indicativa di un’effettiva condizione di allerta meteo. La cittadinanza è pertanto invitata a fare riferimento agli avvisi ufficiali diffusi attraverso i canali istituzionali”.