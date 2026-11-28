Impegnata alla "Scandone" contro la Nuoto 2000 la formazione universitaria conquista il primo punto in Serie B. Longo protagonista con cinque reti

Seconda giornata e primo punto in classifica per la Ssd UniMe che nella trasferta di Napoli contro la Nuoto 2000 pareggia 12 a 12 e rischia anche il colpaccio nel finale. Tutto sommato però alla piscina “Scandone” partita equilibrata tra le due formazioni che si sono tenute testa fino ai secondi finali quando hanno avuto entrambe in realtà la chance di vincerla. Da una parte in luce Angelone e Ronga autori di una tripletta a testa per i locali, gli ospiti siciliani invece si godono Longo che segna cinque reti e il giovane Casoria autore di una tripletta che ha cominciato alla grande il proprio campionato di Serie B.

Nuoto 2000 Napoli – Ssd UniMe 12-12

Primo quarto povero di emozioni, la prima rete arriva a quattro minuti dalla fine segnata da Ronga, replica Longo, i due top scorer del match già si chiamano, e prima della sirena Musacchio rimette avanti i locali. Nel secondo quarto prova ad allungare Napoli con Musacchio ma seguono tre gol consecutivi dei grigioazzurri con Cama, Sciabà e Denaro che vedono addirittura gli uomini di Misiti sorpassare. Botta e risposta nel finale con Liccardo a segno per i campani e Longo per i siciliani col punteggio a metà partita sul 4-5.

Nel secondo tempo il terzo quarto vede le squadre equivalersi, un gol in più per il Nuoto 2000 che va a segno con Ronga, Liccardo, Angelone e Varriale, l’Unime risponde con le segnature di Longo, due, e Casoria. Tutto da rifare ad inizio quarto quarto co le squadre sull’otto pari. Casoria e Ronga portano le squadre sul 9-9, Angelone e Vinci le fanno salire dieci pari. Allungo ospite con Casoria sul 10-11 subito tamponato da Severino. Dentro l’ultimo minuto Angelone mette i suoi avanti 12-11, ma Longo dalla distanza fa 12 pari. Nei secondi finali palo di Longo e dall’altra parte con due secondi da giocare prova il tiro della preghiera Angelone che non centra lo specchio.

Tabellino

Nuoto 2000 Napoli: Borredon, Santovito, De Luca di Roseto, Severino 1, Varriale 1, Angelone 3, Musacchio 2, Ronga 3, Centanni, Sava, Rinaldis, Abbate, Liccardo 2, Raffone.

Allenatore: Paolo Iacovelli.

Ssd UniMe: Caliri, Costa, Denaro 1, Longo 5, Milana, Albarino, D’Angelo, Vinci 1, Casoria 3, Carmignani, Sciabà 1, Cama 1, Gennaro, Finanze, Bonfato.

Allenatore: Francesco Misiti.

Arbitro: Carmine Buonpensiero di Bari.

Parziali: 2-1, 2-4, 4-3, 4-4. Superiorità: 5/13, 2/6. Rigori: 0/0, 2/2.