Appuntamento il 28 e 29 novembre

MESSINA – Il Balletto di Roma riporta in scena Lo Schiaccianoci, firmato nel 2006 da Mario Piazza, Riccardo Reim e Giuseppina Maurizi, in una versione completamente attualizzata, al Teatro Vittorio Emanuele di Messina. L’appuntamento è 28 e 29 novembre.

La celebre fiaba natalizia diventa un racconto contemporaneo sul passaggio dall’infanzia all’adolescenza, esplorando l’influenza dei media digitali e dell’intelligenza artificiale. La danza classica incontra i linguaggi della danza urban e le immagini generate dall’intelligenza artificiale.

Un incontro tra passato e futuro, accompagnato dalla forza evocativa delle musiche di Čajkovskij, eseguite dal vivo.

Repliche:

28 novembre | ore 21

29 novembre | ore 17:30



Sala Grande – Teatro Vittorio Emanuele