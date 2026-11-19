Ispezione tra Cesarò e San Teodoro per verificare i limiti di azoto

Messina – Il sospetto è che l’azoto disperso nel terreno sia superiore ai limiti. Per questo la Forestale ha ispezionato un allevamento operante tra Cesarò e San Teodoro.

A cosa mira l’ispezione

Il sopralluogo, coordinato dal dottor Salvatore Bottari, dirigente Forestale di Messina, ha previsto verifiche, effettuate anche con il supporto del servizio veterinario dell’Asp di Messina, che consentono di acquisire ed esaminare documentazione relativa alla disponibilità delle superfici agricole e alla movimentazione dei capi di bestiame.

Cosa prevede la direttiva nitrati

L’attività si inserisce nell’ambito delle azioni di vigilanza e tutela ambientale svolte dal Corpo Forestale della Regione Siciliana, a salvaguardia del territorio, delle risorse naturali e della qualità delle matrici ambientali. Adesso in laboratorio sarà verificato se la quantità di azoto trovata nel campione prelevato supera effettivamente i limiti posti dalla così detta “direttiva nitrati” che prevede valori massimi sia per le infiltrazioni dei terreni che per le dispersioni in aria.