Ora manca solo il via libera del Senato

“L’Aula della Camera dei deputati ha approvato un emendamento al decreto Ambiente al quale ho lavorato con grande attenzione nelle ultime settimane e che rappresenta un passaggio fondamentale per il futuro della Zona Falcata di Messina. La norma attribuisce al presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, Francesco Rizzo, il ruolo di commissario straordinario per la bonifica e la rigenerazione dell’area, dotandolo di poteri speciali per accelerare le procedure e consentire l’utilizzo delle risorse già stanziate. In questo modo sarà possibile accelerare le procedure e utilizzare concretamente i 20 milioni di euro già stanziati per gli interventi di bonifica e risanamento ambientale”.

Così Matilde Siracusano, sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento e deputata messinese di Forza Italia.

Il finanziamento risale a luglio 2024 ma, a distanza di oltre due anni, non c’è ancora la gara d’appalto, la cui pubblicazione è affidata a Invitalia.

La Siracusano ringrazia “il ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, i colleghi deputati Giovanni Luca Cannata, Piergiorgio Cortelazzo e Gianpiero Zinzi per aver presentato l’emendamento e per aver condiviso questo obiettivo, il senatore Nino Germanà, per la collaborazione, e gli uffici del Mef”.

“La Zona Falcata – prosegue – è uno dei luoghi più belli e strategici di Messina. Un’area di straordinario valore, a ridosso del porto e del centro cittadino, che non può più rimanere ostaggio del degrado e dell’abbandono. Deve essere recuperata, bonificata e restituita alla città e ai suoi cittadini. Il suo recupero può rappresentare una grande opportunità di sviluppo per Messina, con nuove prospettive sul piano turistico, commerciale, economico e della valorizzazione del patrimonio urbano. Adesso abbiamo uno strumento in più per trasformare risorse già disponibili in interventi concreti. È un risultato importante per Messina e un impegno che continuerò a seguire con la massima attenzione”.