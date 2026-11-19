L'annuncio dell'assessore Finocchiaro. Oggi è stato firmato il disciplinare per l'utilizzo delle corsie d'acqua

MESSINA – “Dopo alcune criticità tecnico amministrative la piscina “G. Campagna” riapre. Messina ritrova uno dei suoi spazi sportivi di riferimento”. A dare l’annuncio è stato l’assessore Massimo Finocchiaro. Oggi al Dipartimento allo Sport è stato firmato il disciplinare per l’utilizzo delle corsie d’acqua e da lunedì 23 novembre le attività natatorie potranno finalmente riprendere.

Il disciplinare è stato firmato alla presenza dello stesso assessore Finocchiaro e del dirigente del Dipartimento. “Un risultato reso possibile dalla collaborazione di tutte le società firmatarie e di quanti hanno lavorato per la ripresa delle attività”, sottolinea l’assessore. Da parte sua, invece, l’assessore allo Sport, Stello Vadalà, ha aggiunto che questa è “una risposta concreta alle esigenze delle società sportive, degli atleti e delle famiglie”. “Il nostro impegno è continuare a valorizzare lo sport come strumento di benessere, inclusione e socialità”, ha concluso l’assessore Vadalà.

La piscina è chiusa dal giugno scorso. Le riaperture ipotizzate tra fine settembre e metà ottobre 2026 sono slittate per questioni burocratiche e adeguamenti normativi.