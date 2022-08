Allinparty. La grande festa a Milazzo è partita con la sfilata degli sportivi FOTO - Tempostretto

L'Allinparty è iniziato con la presentazione delle associazioni e la sfilata "Milazzo Sport Fashion". Oggi i primi tornei e la sera sul palco "I Soldi Spicci"

MILAZZO – Ha avuto finalmente inizio l’Allinparty Milazzo, il grande festival di sport ed inclusione che da ieri sera, venerdì. sino a domenica si terrà al Mediterranea Club. È l’inizio ha confermato le aspettative: tanta partecipazione di pubblico per il momento inaugurale e tantissimo entusiasmo per la Milazzo Sport Fashion, la prima goliardica sfilata degli sportivi.

Sul palco dell’Allinparty Milazzo la Banda della Brigata Meccanizzata “Aosta” ha dato il via ufficiale alla tre giorni di sport, confronto ed inclusione, allietando il pubblico presente suonando alcuni e, su tutti, l’inno d’Italia. Presentata da Massimiliano Cavalieri, poi, la consueta consegna delle targhe ai tanti partner dell’evento e, a seguire, la divertentissima sfilata delle associazioni sportive e di volontariato che tra oggi e domani parteciperanno a tutte le attività sportive organizzate all’interno dell’Allinparty, tutti rigorosamente in abbigliamento di gioco, gran parte del quale è stato fornito da Decathlon.

Infine, sempre nella serata di ieri si è svolto il torneo di burraco, prima attività sportiva di questa edizione milazzese dell’Allinparty. Tante coppie ai tavoli da gioco per un torneo che si è concluso con la vittoria finale della coppia Arena-Caputo, al secondo posto la coppia Ippolito-Fugazzotto e gradino più basso del podio per la coppia Iraci-Scolaro.

Le associazioni presenti all’Allinparty

Queste le associazioni che hanno regalato sorrisi ai tantissimi presenti sfilando in abbigliamento sportivo: LabO – Laboratorio Ragazzi Speciali di Olivarella, Cooperativa Solares, Aipd di Milazzo, Swim Blu di Milazzo, la Sezione di Milazzo del Tiro a Segno Nazionale, Circolo del Tennis e della Vela di Messina, Nuovo Circolo del Tennis e della Vela di Milazzo, Filari Tennis di Venetico, Milazzo Calcio, Team Scaletta di Messina, Mediterranea Bike di Milazzo, Team Nibali di Messina, Time Bike Genesi Venetico, Team Volley Messina, Polisportiva Nino Romano di Milazzo, Fortitudo Messina, San Matteo Basket di Messina, Svincolati Milazzo, Peppino Cocuzza di Milazzo, Sikelia Tiro con l’Arco di Milazzo, Officine Fit Club di Milazzo, Bocciofila Le Vittorie Torre Faro di Messina, Ssd UniMe Hockey e Polisportiva Universitaria Messina, Beach Handball Team Messina, Top Spin di Messina e Castanea Basket di Messina. Inoltre, a sfilare tre dei testimonial dell’Allinparty si sono cimentati Francesco Bonanno, Nadia Bala e Simona Cascio.

Il programma di sabato 27 agosto

Dopo l’apertura ufficiale, oggi si entra nel vivo. La mattina dedicata ai testimonial con il momento di confronto presso l’Area Marina Protetta. Nel pomeriggio spazio ai tanti sport in programma, con tornei, dimostrazioni e prove libere aperte a tutti di tiro con l’arco, hockey, basket in carrozzina, tennis in carrozzina, calcio amputati, bocce, calcio balilla, tiro a segno, sitting volley, fitness, scacchi, tennistavolo, vela e trattamenti shiatsu. La sera, infine, spazio al divertimento con I Soldi Spicci: il duo comico siciliano si esibirà sul palco dell’Allinparty con un imperdibile e divertentissimo live show interamente gratuito.

I partner della manifestazione

Fondamentale per la realizzazione della tappa mamertina sono stati i tanti partner, pubblici e privati, che si aggiungono al patrocinio del Comitato Italiano Paralimpico e che hanno sposato il progetto di sport senza esclusioni, quali il Comune di Milazzo, l’Esercito Italiano, l’Assessorato Turismo Sport e Spettacolo della Regione Sicilia, l’Università degli Studi di Messina, Decathlon, il Gruppo Caronte & Tourist, A2A Life Company, Parco Corolla, Raffineria di Milazzo, Mediterranea Club, Naima (Griffe), Uno Vending, Cisk, Geryanna, Assi Manager, Movimento Sportivi Milazzesi, Pro Loco Milazzo, Hotel Milazzo, Cesv Messina, Croce Rossa Italiana – Comitato di Milazzo Isole Eolie e molti altri, con a fianco tante Federazioni Sportive Nazionali, paralimpiche e non e tante associazioni del territorio.

