Alluvione del 2015, un milione di euro per 14 Comuni del Messinese - Tempostretto

Approvato in Commissione Bilancio l'emendamento proposto dal deputato Sciotto

PALERMO – Via libera in commissione bilancio all’ emendamento proposto dal deputato di Sicilia Vera Matteo Sciotto che ha consentito di ottenere risorse pari ad un milione di euro da ripartire tra i 14 comuni della provincia di Messina colpiti dall’alluvione del 10 ottobre 2015. Si tratta dei comuni di Antillo, Casalvecchio Siculo, Furci Siculo, Gaggi, Gualtieri Sicaminò, Mandanici, Milazzo, Mongiuffi Melia, Pace del Mela, Pagliara, San Filippo del Mela, Santa Lucia del Mela, Santa Teresa di Riva, e Torregrotta. Approvato anche l’emendamento che stanzia un milione di euro per Giampilieri, Messina, duramente colpito dai drammatici eventi alluvionali del 2009.

“Coerentemente con il mandato che ci è stato assegnato dai nostri elettori – affermano i deputati Sciotto e Lombardo – ci siamo battuti per assicurarci che anche il territorio della provincia di Messina potesse beneficiare di risorse importanti per dare respiro agli enti locali e far fronte alla crisi ambientale. Inoltre – proseguono Sciotto e Lombardo – nell’ambito della discussione in commissione bilancio abbiamo ottenuto che anche i comuni del messinese in cui risiedono le aree industriali beneficiassero dei 2 milioni di euro stanziati. Le somme verranno ripartite proporzionalmente all’estensione territoriale dell’area industriale del comune competente per territorio. Si tratta – concludono i deputati Sciotto e Lombardo – di un importante segnale per il territorio, per dare risposte concrete e andare incontro alle esigenze delle comunità”.