“Alza lo sguardo, pulisci”, a Capo Peloro la seconda tappa del progetto di “Save The Planet”

Appuntamento domenica 10 maggio alle 10 a Messina

MESSINA – Save the Planet, no-profit che si occupa di progetti di sensibilizzazione in tema di sostenibilità e che ha come obiettivo quello di diffondere le buone pratiche per la salvaguardia del pianeta, lancia ufficialmente il progetto “Look Up Clean Up”, in italiano “Alza lo sguardo, pulisci”. Un’iniziativa di portata nazionale, realizzata grazie al sostegno delle aziende Enegan e Neogreen che, in un vero e proprio giro d’Italia, toccherà diverse località del nostro stivale per chiudersi nella settimana del World Clean up Day, Giornata mondiale della pulizia, in programma il 20 settembre. L’evento ha come obiettivo, attraverso delle attività di pulizia dai piccoli e grandi rifiuti di centri urbani, spiagge e luoghi di interesse, quello di sensibilizzare la popolazione sui temi relativi alla sostenibilità che passa, anche, dai piccoli gesti.

Continua il tour nelle città coinvolte da questo progetto nazionale, scelte dopo un sondaggio che proponeva alcune tra le località più iconiche e suggestive del nostro stivale. La prima tappa si è svolta il 12 aprile a Brisighella, in provincia di Ravenna, e ora sarà il turno di Capo Peloro (Messina) il 10 maggio. Si passerà, poi, a giugno a Treviso e, ancora, Otranto a luglio e Bardonecchia ad agosto. L’evento finale sarà in programma il 19 settembre a Firenze con una manifestazione che prevede iniziative, tavole rotonde ed appuntamenti con un unico comune denominatore: la salvaguardia del Pianeta.

Capo Peloro, scelta tra le spiagge più belle d’Italia secondo la classifica del National Geographic, è la seconda tappa di questo progetto che toccherà tutto lo stivale. Domenica 10 maggio alle ore 10, con partenza dalla piazza fronte mare all’inizio di Via Fortino in Piazza Lanternino – Torre Faro (dove Tirreno e Ionio si incontrano), i partecipanti a questa iniziativa si daranno appuntamento per pulire la spiaggia della città. A dare maggiore diffusione dell’evento ci sarà anche la Pro Loco di Capo Peloro, che nei giorni di avvicinamento si occuperà di divulgare nelle scuole del territorio questo appuntamento e chiamerà all’azione gli studenti degli istituti della zona.

La giornata prenderà il via con l’arrivo al punto di ritrovo di una squadra di subacquei del team Ecosfera Diving che si occuperà della pulizia dei fondali del mare, attività che si integrerà con quella di pulizia in superficie. I gruppi impegnati nella raccolta dei rifiuti saranno coordinati dai volontari di Save the Planet e da una squadra di giovanissimi Scout locale coinvolta per questo evento. Per l’occasione è previsto anche il supporto dei volontari del comitato Cri di Messina e della Croce Rossa Italiana di Messina che si occuperà della raccolta e delle attività di sensibilizzazione, mentre durante la giornata saranno presenti gli addetti di Messina Servizi a sostegno delle attività.

La manifestazione ha ottenuto il patrocinio del World Clean Up Day, l’appuntamento entrato nell’agenda delle Nazioni Unite che, ogni anno, porta in oltre 190 Paesi più di 139 milioni di persone nel mondo ad agire concretamente in nome della sostenibilità e del benessere del nostro pianeta. Nella giornata del 20 settembre, queste persone si impegnano per pulire la Terra dai rifiuti abbandonati e per denunciare l’incuria e la mancanza di rispetto dell’essere umano verso il nostro Pianeta.

Ad ogni tappa volontari di Save the Planet, associazioni, istituzioni, cittadini ed alunne ed alunni di istituti locali si impegneranno in questa attività di pulizia. Nel centro città sarà inoltre presente un punto informazioni dove chiunque potrà approfondire la missione di “Look up Clean Up” ed associarsi a Save the Planet.

L’evento ha inoltre avviato una collaborazione con la FIAF – Federazione Italiana Associazioni Fotografiche grazie alla quale sarà possibile partecipare ad un contest fotografico dove, per ogni tappa, fotografi amatoriali e non potranno scattare delle foto che saranno poi esposte nell’evento finale di Firenze. Questa iniziativa rappresenta un’ulteriore testimonianza di quello che vuole essere il messaggio di sensibilizzazione di un’iniziativa che coinvolgerà tutta l’Italia.

Per ulteriori dettagli e per aderire all’iniziativa è possibile collegarsi alla pagina dedicata