Amam, 13 nuove assunzioni triennali. 7 di loro sono del progetto “L’estate addosso”

Hanno firmato un contratto di apprendistato

Firmati stamattina in Amam 13 contratti di apprendistato per 36 mesi. Garantiranno nuova forza lavoro all’azienda che sta portando avanti i progetti di ammodernamento della rete idrica.

Dei 13 nuovi assunti 7 ragazzi provengono dall’esperienza formativa del progetto “l’Estate Addosso”, portato avanti prima dall’Amministrazione De Luca e poi da Basile.

“Un’esperienza, quella dell’Estate Addosso – dice Basile -, che ha contribuito nella fase di ricerca del lavoro oltre che in quella della specifica selezione in Amam e che consentirà al lavoratore di avviare immediatamente l’attività in quanto già formato ed a conoscenza dell’attività che andranno a svolgere nell’azienda”.