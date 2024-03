All'interno il modulo da scaricare

Finalmente anche Amam consente di pagare le bollette con canalizzazione su conto corrente.

Per fare richiesta bisogna scaricare questo modulo e presentarlo alla propria banca di appartenenza e ad Amam mediante Pec o direttamente agli sportelli dell’azienda.

Così il vantaggio di non dover ricordare scadenze, non fare file e non perdere tempo.