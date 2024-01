Amam, i lavori slittano ancora: causa meteo il distacco sarà il 19 gennaio

Il 12 gennaio, giorno programmato inizialmente, è prevista una perturbazione importante

MESSINA – Il distacco della condotta idrica slitta. Non sarà più il 12 ma il 19 gennaio. La scelta a causa delle brutte previsioni meteorologiche previste per venerdì prossimo.

A spiegarlo è stato il sindaco Federico Basile: “In considerazione dello spostamento del 15 dicembre siamo oggi qui per dire che quei lavori li faremo ora, a gennaio, recuperandoli con una rimodulazione del calendario per non andare oltre metà aprile. Abbiamo solo il problema del meteo: non è previsto bel tempo. Abbiamo deciso insieme alla ditta e alla direzione lavori di spostare l’intervento del 12 al 19 gennaio. La notizia di oggi è che i lavori li faremo, ma li spostiamo per questioni meteo”.

Basile: “Non stiamo con le mani in mano”

“È importante sottolineare – aggiunge il sindaco – che non stiamo con le mani in mano. Stiamo facendo di tutto per arrivare dove vogliamo e dobbiamo arrivare”. E l’obiettivo è ambizioso, l’acqua h24 entro tre anni. In tal senso il collegamento con il Montesanto 1 diventa uno dei tanti interventi fondamentali che saranno portati a termine in questi mesi.

Per quanto riguarda l’intervento del 19, le tempistiche sono sempre le stesse: “il distacco durerà 24 ore, poi l’acqua tornerà nelle ore successive. Salvo complicazioni (come successo a novembre), già domenica mattina alcune zone saranno coperte ed entro la domenica sera, quindi entro le 48 ore, si tornerà alla normalità”.

Bonasera: “Finire lavori entro aprile”

“Per una questione di sicurezza e per questioni tecniche, relative a saldature e altri interventi, servono condizioni meteo favorevoli – spiega la presidente di Amam, Loredana Bonasera -. I lavori sono quindi riprogrammati per il 19 ma con le stesse modalità. Sono 9 interventi che riguardano scarichi, sfiati, giunti dielettrici e in più abbiamo rimodulato tutto per stare dentro alle date previste. Entro aprile bisogna chiudere per non arrivare a ridosso dell’estate. Per questo anticiperemo il collegamento tra il Montesanto e il nuovo serbatoio Montesanto 1, intervento fondamentale per mettere a sistema tutti i progetti”.