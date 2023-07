Amam installa i primi duemila contatori digitali. Ecco cosa cambierà - Tempostretto

Consumi reali e caccia ai furbi

“Quando la tecnologia ci viene incontro migliorando i servizi e riducendo i costi, siamo obbligati ad adottarla. Per questo abbiamo deciso di iniziare ad installare circa 2.000 contatori digitali per la lettura del consumo idrico nelle principali utenze delle città, partendo dai condomini e grandi utenze commerciali”. Lo dice l’assessore Roberto Cicala.

“Oltre quindi ad avere la lettura in tempo reale, il sistema riesce a verificare le perdite d’acqua anche avvisando l’utente di un consumo anomalo già dopo 24 ore; verificare se un immobile è utilizzato o meno anche ai fini di esenzioni richieste a livello tributario; programmare e variare la distribuzione idrica della microzona in maniera molto più accurata; effettuare chiusure e volture in tempo reale allo sportello senza dover attendere la lettura del contatore; rilevare con un allarme immediato il contatore fermo, installato per “errore” al contrario. E soprattutto fatturare sempre correttamente in base al consumo idrico reale, senza necessità di dover agire con fatture a conguaglio”.