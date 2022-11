Amici a quattro zampe. A Rometta microchippatura gratuita

Una giornata dedicata agli amici a quattro zampe, nel Comune di Rometta dove sarà possibile effettuare la microchippatura gratuita. Ecco quando

ROMETTA – Gli amici a quattro zampe protagonisti di una giornata dedicata alla microchippatura gratuita e, soprattutto, alla sensibilizzazione dei più giovani al rispetto degli animali. A Rometta questo mercoledì 9 novembre l’incontro a cura di LAV Messina con i patrocini del Ministero della salute e del Comune di Rometta.

A Piazza San Pio dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 sarà possibile far applicare gratuitamente il microchip di riconoscimento ai propri cani e gatti. Un’azione non solo obbligatoria, per i cani, ma anche necessaria a ritrovare i propri amici a quattro zampe in caso di smarrimento.

Prevista anche la partecipazione degli studenti dell’istituto comprensivo di Rometta, che potranno prendere parte ad un incontro di informazione e sensibilizzazione sulla cura degli animali. Presenzieranno, oltre al sindaco Nicola Merlino e alla preside dell’istituto scolastico Emilia Arena, anche Beatrice Rezzaghi, responsabile nazionale area Emergenza LAV, Alessandra Ferrari, responsabile nazionale area animali familiari LAV e i volontari LAV della sezione di Messina Flavia Raciti, Caterina Farsaci, Davide Mangraviti ed Elisa Donato.