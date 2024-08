Ancora concerti a Milazzo: il 31 agosto arriva Arisa

Arisa si esibirà in un concerto gratuito a Milazzo, durante i festeggiamenti in onore del santo patrono della città mamertina

MILAZZO – È previsto per il 31 agosto, il concerto gratuito di Arisa a Milazzo. La nota cantante italiana si esibirà presso la Marina Garibaldi durante i festeggiamenti in onore di Santo Stefano, patrono della città mamertina, previsti dal 29 agosto all’1 settembre.

Arisa, il cui background la consolida come artista poliedrica grazie alla partecipazioni a programmi di successo come X-Factor e “Amici” di Maria De Filippi, si esibirà in alcuni dei suoi brani più iconici per allietare il pubblico. L’inizio del concerto è fissato per le 21.00