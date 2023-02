Ripulito il torrente di Vico Pennisi, “adesso si liberino i tombini” VIDEO - Tempostretto

All’interno trovato di tutto, da penumatici a elettrodomestici

MESSINA. Un piccolo torrente diventato ricovero di ogni genere di rifiuti, tanto da risultare ormai intasato, quasi una diga di terra e inerti per l’acqua piovana. Nel video realizzato dal consigliere della I Municipalità Mario Crottogini, si vede tutto il materiale tirato fuori in questi giorni dai mezzi comunali: pneumatici, mobili, elettrodomestici. Il consigliere si batte da tempo perché l’arteria di vico Pennisi, valvola di sfogo per le auto in transito dalla Ss 114 a Larderia, venga messa in sicurezza. Risultano numerose le abitazioni , con alcuni residenti con grave disabilità. “Adesso ci auguriamo che il lavoro venga completato con la pulizia dei tombini e delle grate, sfoghi per le acque ormai totalmente coperti di terra. E che, una volta ripulito il tutto, la gente non torni a scaricare rifiuti”, commenta il consigliere.