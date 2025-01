Ancora una perdita d’acqua a Messina

Le perdite d'acqua continuano in tutta la città

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Perdita d’acqua nella discesa in via Pietro Cuppari, angolo via Pola”.

Nelle immagini inviate si vede una copiosa perdita d’acqua. Si tratta dell’ennesima segnalazione di questo tipo inviata dai lettori. Appare sempre più evidente che a fronte delle disastrose condizioni dell’acquedotto cittadino, l’Amam non riesca ad organizzare un sistema di intervento che quanto meno riesca a tamponare la situazione.