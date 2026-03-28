Messina Futsal match point per la A2 Élite a Mazara

Alle 18 sabato sera in trasferta nell'ultima della stagione regolare i giallorossi devono difendere la prima posizione in classifica

MESSINA – Cresce l’attesa in vista del match Mazara 2020-Messina Futsal, in programma questa sera decisivo per la vittoria del torneo di Serie A2 di calcio a 5. Nell’ultima giornata della regular season, i giallorossi sono chiamati a coronare il sogno dell’intera stagione. La capolista del girone D, che ha due preziosi punti di vantaggio sul Marsala 2012, se la vedrà con un avversario di ottimo livello ed in corsa per un piazzamento nei playoff. Previsto un buon drappello di tifosi peloritani al seguito della squadra capitanata da Nanni Piccolo. L’incontro, che inizierà alle ore 18, verrà arbitrato dai signori Domenico Califano di Nocera Inferiore e Michele Corrado Schillaci di Enna (cronometrista Gaspare Giarratano di Agrigento).

Fiorenza: “Sarebbe la ciliegina sulla torta”

“Archiviata l’esperienza della Final Four di Coppa Italia, dove ci siamo espressi bene ma abbiamo affrontato, in semifinale, un’autentica corazzata come Formia, che ha alzato poi meritatamente il trofeo Tricolore, siamo proiettati ora anima e corpo alla partita che vale il campionato – ha dichiarato, in settimana, il tecnico Giuseppe Fiorenza –. Sarebbe la ciliegina sulla torta di un’esaltante annata sportiva. Sappiamo che loro se la giocheranno alla grande, perché vogliono chiudere al quarto posto, ma noi intendiamo tornare a Messina con qualcosa di storico da festeggiare”. Tutto l’organico è a sua disposizione.

Programma giornata e classifica

Programma 18^ giornata Serie A2 (girone D): Roma 3Z History-Eur; Città di Acri-Junior Domitia; Mazara 2020-Messina Futsal; Gear Piazza Armerina-Blingink Soverato; Marsala 202-Regalbuto.

Classifica: Messina Futsal 35; Marsala 2012 33; Gear Piazza Armerina 30; Mazara 2020 ed Eur 26; Blingink Soverato 25; Regalbuto 23; Roma 3Z History 28; Junior Domitia 13; Città di Acri 11.