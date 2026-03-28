Nuoto, Emma Arcudi dell’Unime campionessa italiana nei 50 farfalla

Seconda giornata ai Criteria Nazionali Giovanili da incorniciare per le universitarie: primo posto per Arcudi e nuovo record regionale per la 4x100 mista

RICCIONE – Iniziata alla grande l’avventura della formazione universitaria alla Stadio del Nuoto di Riccione dove sono in corso, da giovedì 26 marzo i Criteria Nazionali Giovanili. Iniziano le donne fino a domenica, da lunedì a giovedì toccherà agli uomini. Subito soddisfazione nella seconda giornata di gare con Emma Arcudi, reggina classe 2009 e categoria Cadetta primo anno, che vince l’oro nei 50 farfalla.

La gara secca ha visto l’atleta del responsabile tecnico Diego Santoro chiudere la prova in 26″54, appena un decimo sopra il proprio record regionale, ma tanto è bastato per laurearsi campionessa italiana sulla distanza in vasca corta. Le soddisfazioni delle universitarie non sono terminate in quando a fine giornata Arcudi, Silvia Raffa, Sabrina Ferrara e Carola Costarella hanno nuotato la prima serie della 4×100 mista chiudendo in settima posizione ma migliorandosi in 4’10″77 che è valso l’oro il nuovo record regionale tra le Cadette e anche a livello Assoluto in Sicilia.

Quest’oggi si torna in acqua e le universitarie avranno ancora possibilità di medaglia. Nel pomeriggio, intorno alle ore 16:35, i 100 farfalla dove tra le Cadette Arcudi è iscritta col secondo tempo mentre la compagna Ferrara col terzo. In gara anche Angemi (100 dorso e 50 stile libero al mattino e 100 farfalla al pomeriggio), Delia (100 farfalla), Raffa (100 rana).