 Anfiteatro di Camaro San Paolo, lavori aggiudicati

Anfiteatro di Camaro San Paolo, lavori aggiudicati

Redazione

Anfiteatro di Camaro San Paolo, lavori aggiudicati

giovedì 30 Aprile 2026 - 12:50

Ora la verifica della documentazione e poi l'iter per la consegna dell'appalto

La Struttura Commissariale al Risanamento ha deciso sull’aggiudicazione dell’appalto per il completamento e la rifunzionalizzazione dell’anfiteatro di Camaro San Paolo. Ad aggiudicarsi i lavori è stata l’impresa Castrovinci costruzioni srl di Brolo (offerta con ribasso al 27,412 %). All’apertura delle buste erano otto le offerte pervenute entro il termine del 20 aprile.

Dopo la verifica della documentazione si procederà con l’iter per la consegna dei lavori che porteranno al completamento del parco urbano di Camaro. In particolare l’appalto riguarda la rifunzionalizzazione dell’anfiteatro da 500 posti e prevede anche la realizzazione di spazi destinati alle associazioni ed una sala multifunzionale.

La cavea dell’arena si affaccia su un palcoscenico circolare, uno spazio che potrà ospitare spettacoli, cinema all’aperto ed eventi lungo tutto il corso dell’anno, ma che, nella quotidianità, diventa un parterre per gli incontri e gli sport di quartiere.

L’importo dell’opera è di un milione e 900 mila euro, il rup l’ingegnere Giuseppe Frigione. I progettisti l’arch. Paolo Giulio Brescia e l’ing. Massimo Muscolino.

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